Шишханов готов вложить собственные средства в оздоровление Бинбанка

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов готов вкладывать собственные средства для оздоровления Бинбанка, но на данном этапе поддерживать капитал банка новыми вливаниями не может.

"Я, конечно, буду готов вложить те средства, которые у меня будут доступны. Однако нужно понимать, что в течение последних полутора лет для поддержки Бинбанка я и так вливал в него значительные средства, распродавая другие свои активы. На данном этапе новыми вливаниями я поддерживать капитал не могу, а убедить миноритариев или третью сторону войти в банковский бизнес не удалось", — сказал Шишханов, отвечая на вопрос, готов ли он вкладывать собственные средства в оздоровление банка.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие". Тогда ЦБ объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Бинбанк, по данным РИА Рейтинг, на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".