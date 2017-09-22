Шишханов готов вложить собственные средства в оздоровление Бинбанка

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов готов вкладывать собственные средства для оздоровления Бинбанка, но на данном этапе поддерживать капитал банка новыми вливаниями не может.
Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие". Тогда ЦБ объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.
Бинбанк, по данным РИА Рейтинг, на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".