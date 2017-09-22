"Россети" возьмут под контроль электросети в Крыму, пишет Ъ

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Электросети Крыма в ближайшее время могут перейти под контроль федеральных "Россетей", которые станут ключевым акционером нового АО "Крымэнерго", пишет газета "Коммерсант".
ГУП "Крымэнерго" создано в апреле 2014 года и обслуживает около 800 тысяч бытовых потребителей и 23 тысяч юрлиц. На его балансе 15 подстанций 220–330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, 32,9 тысячи километров ЛЭП.
В рамках ФЦП в первую очередь реконструируют "южный транзит" — ЛЭП 110 кВ вдоль Южного берега Крыма, также модернизируют противоаварийную автоматику, поясняет источник газеты. По его словам, все направлено на увеличение пропускной способности сетей, мощностей подстанций и надежности. По ФЦП до 2020 года на полуострове запланировано строительство 1,5 тысячи километров сетей.
В Минэнерго газете рассказали, что все электросети, построенные в рамках ФЦП, а также сети ГУП "Крымэнерго" перейдут в казну РФ и после этого будут переведены на баланс АО "Крымэнерго". Как пояснили в министерстве, будет заключено акционерное соглашение между РФ и Крымом об особом порядке управления акциями АО. Предполагается, что доля Крыма составит 25% плюс 1 акция.
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