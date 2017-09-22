Более 15 тысяч человек эвакуировали за сутки из-за звонков о бомбах

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Свыше 15 тысяч человек эвакуировали в четверг в восьми российских городах, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании". Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"В течение суток поступили звонки с угрозой взрывов 47 объектов в восьми городах", — сказал собеседник агентства.
СМИ также сообщали, что из-за звонка о "бомбе" эвакуировали почти две тысячи человек из московского офиса "Яндекса", где незадолго до этого побывал Владимир Путин, однако в самой компании позднее сообщили, что ЧП произошло из-за сработавшей пожарной сигнализации.
В среду из-за анонимных звонков эвакуировали 32 тысячи человек в 12 городах.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается вторую неделю. Всего "минированию" уже подверглись почти тысяча объектов, эвакуировали примерно 350 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.
О ситуации сообщили и российскому президенту, сейчас принимаются меры для поиска виновных, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.