Китай назвал решение S&P понизить суверенный рейтинг страны ошибочным

ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Решение международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P) понизить суверенный кредитный рейтинг Китая является ошибочным и трудным для понимания, заявили в министерстве финансов Китая.
"Решение рейтингового агентства S&P понизить суверенный кредитный рейтинг Китая является ошибочным. В последние годы перед лицом изменений в тенденции экономического роста и факторах производства правительство Китая всеми силам проводит структурную реформу, фундамент экономического роста стал еще прочнее, качество экономического роста продолжает улучшаться", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского минфина.
В ведомстве страны подчеркнули, что "в подобных условиях решение S&P понизить кредитный рейтинг Китая является трудным для понимания".