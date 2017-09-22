Китай назвал решение S&P понизить суверенный рейтинг страны ошибочным

ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Решение международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P) понизить суверенный кредитный рейтинг Китая является ошибочным и трудным для понимания, заявили в министерстве финансов Китая.

В четверг международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Китая в национальной и иностранной валютах до "A+" с "AA-" со стабильным прогнозом.

"Решение рейтингового агентства S&P понизить суверенный кредитный рейтинг Китая является ошибочным. В последние годы перед лицом изменений в тенденции экономического роста и факторах производства правительство Китая всеми силам проводит структурную реформу, фундамент экономического роста стал еще прочнее, качество экономического роста продолжает улучшаться", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского минфина.

В ведомстве страны подчеркнули, что "в подобных условиях решение S&P понизить кредитный рейтинг Китая является трудным для понимания".