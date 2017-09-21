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Экономика

В ЦБ объяснили решение о санации Бинбанка

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Санация Бинбанка (19)
15:5121.09.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЛоготип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фотоЛоготип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Санация Бинбанка и "Рост банка" через механизм Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) обусловлена системной значимостью этой банковской группы на российском рынке, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

Отделение Бинбанка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Банк России ранее в четверг принял решение о санации Бинбанка и "Рост банка" через ФКБС. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером. Это решение Банка России, по словам Поздышева, отыграно назад не будет.

"Структура группы не до конца консолидирована, но, тем не менее, эти банки принадлежат одним и тем же бенефициарам. Несмотря на непопадание этих банков по отдельности в список системно значимых кредитных организаций, их совокупные балансы безусловно говорят о том, что эта банковская группа представляет собой системно значимую группу кредитных организаций на российском банковском рынке. Именно по причине значимости группы банка на российском финансовом рынке мы приняли решение об участии ФКБС в капитале этих банков", — сказал Поздышев.

Бинбанк, который имеет широкую филиальную сеть и включён в реестр значимых организаций на рынке платежных услуг, согласно РИА Рейтинг на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. "Если добавить всю остальную группу, то активы составят более 1,5 триллиона рублей. Общий объем привлечённых средств только в одном Бинбанке — 960 миллиардов рублей", — отметил зампред ЦБ.

Девушки у одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Он также объяснил, что угроза интересам кредиторов и вкладчикам не была единственным основанием для введения временной администрации в Бинбанк. "Банку было выставлено предписание по доформированию резервов, в результате его исполнения капитал банка снизился более чем на треть от последнего значения, что также создало основания для введения временной администрации", — отметил Поздышев, добавив, что ЦБ гарантирует работу банков в обычном режиме и исполнение всех обязательств.

Группа "Сафмар" объединяет активы семьи Гуцериевых-Шишхановых. Финансовые активы группы представлены банками Бинбанк, "Рост банк", "Бинбанк Диджитал" и Уралприватбанк, а также НПФ "Сафмар", НПФ "Доверие" и НПФ "Моспромстрой-Фонд", лизинговой компанией "Европлан" и 49% страховщика ВСК. В числе ее промышленных активов — нефтяные компании "Русснефть" и "Нефтиса", компания "Форте Инвест", компании "Русский уголь", "Славкалий", предприятия в области нефтепереработки и нефтехимии. В группу также входят розничные сети "М.Видео" и "Эльдорадо".

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