Страны ОПЕК+ настроены на снижение нефтедобычи, заявил Новак

РАБАТ (Марокко), 21 сен — РИА Новости. Все страны ОПЕК+ настроены на 100%-ое выполнение соглашения о сокращении добычи нефти и заявляют о своей приверженности его реализации, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я в целом хочу сказать, что все страны настроены на то, чтобы исполнять соглашение в полном объеме, потому что соглашение показывает свой результат, эффективность, и все министры говорят о приверженности по реализации этого соглашения", — сказал Новак.

"Мы заинтересованы в исполнении тех договоренностей, которые были подписаны 10 декабря прошлого года, и в балансировке рынка, в том эффекте, который достигается в рамках наших совместных действий", — ответил Новак на вопрос, заинтересована ли Россия в продлении соглашения.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.