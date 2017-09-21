В России выросла сумма долгов, оплаченных онлайн, сообщил Аристов

СУЗДАЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Россияне оплатили онлайн более 1,2 миллиарда рублей за первое полугодие 2017 года, что на треть больше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщил глава ФССП России Дмитрий Аристов.

По его словам, посещаемость банка данных исполнительных производств на сайте ФССП, где граждане, не выходя из дома, могут проверить, есть ли у них долги, ежегодно увеличивается: с 37 миллионов посещений в первом полугодии прошлого года до более чем 54 миллионов в первые шесть месяцев этого года.

Он добавил, что увеличение посещаемости сервиса повлияло и на увеличение суммы погашенной задолженности с использованием современных способов оплаты – сайта, мобильного приложения и приложения в социальных сетях.

"По статистике, в первом полугодии 2016 года сумма оплат при помощи платежных систем составила более 900 миллионов рублей. В первом полугодии 2017 года сумма оплат при помощи платежных систем составила более 1,2 миллиарда рублей", — сказал он в ходе международной конференции в Суздале.

Аристов рассказал, что обнаружив себя в банке данных исполнительных производств, должник может оплатить задолженность: с помощью 10 платежных систем, подключенных непосредственно к банку данных, с мобильных устройств при помощи приложения "ФССП", с помощью личного кабинета в сервисе "Сбербанк онлайн", через терминалы и банкоматы моментальной оплаты.

Кроме того, по его словам, в банке данных исполнительных производств есть возможность загрузить квитанцию для оплаты через банк.

"Общее количество граждан, воспользовавшихся услугами онлайн-оплаты и формирования квитанций, составило более 2,6 миллиона. В 2017 году планируется подключение дополнительных платежных систем к банку данных исполнительных производств и увеличение суммы оплаченной задолженности по исполнительным производствам более 2,3 миллиардов рублей", — добавил Аристов.