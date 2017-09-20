В Оренбургской области соберут рекордный урожай пшеницы твердых сортов

ОРЕНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Аграрии Оренбургской области прогнозируют рекордный урожай пшеницы твердых сортов в этом году — 400 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

"Пшеница твердых сортов используется для производства высококачественного хлеба, макаронных изделий, она стоит дороже, чем мягкие сорта, но растет не везде. Для получения качественного зерна требуется строгое соблюдение агротехнологий и сухой, резко континентальный климат, каким отличаются восточные районы Оренбургской области", — приводит пресс-служба слова губернатора региона Юрия Берга.

Глава региона отметил, что общероссийский урожай твердых сортов пшеницы в этом году ожидается на уровне 500-600 тысяч тонн зерна, из них более половины составляет пшеница, выращенная в Оренбургской области.

"Здесь наш регион выделяется, как крупнейший производитель, и мы стараемся с максимальной пользой использовать это преимущество", — сказал Берг.

В пресс-службе добавили, что пшеницу твердых сортов выращивают хозяйства не только на востоке Оренбургской области, но и на севере, где твёрдой пшеницей засеяно 66 тысяч гектаров, и в центре — 37 тысяч гектаров.

В 2013 году была запущена областная программа по производству зерна твердой пшеницы, в результате которой к 2017 году посевные площади возросли на 40%, валовой сбор вырос в 2,5 раза, а урожайность увеличилась вдвое.

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