Переход на светодиодные лампы позволит сэкономить 70 млрд рублей

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Потенциал энергосбережения в сфере освещения в России оценивается в 200 миллиардов рублей, а переход с ламп накаливания на светодиодные позволит сэкономить свыше 70 миллиардов рублей, заявил в ходе пресс-конференции замминистра энергетики РФ Антон Инюцын.

Ранее Минэнерго РФ выступило с инициативой запретить производство ламп накаливания мощнее 50 Вт.

"По экспертным оценкам, потенциал энергосбережения в сфере освещения оценивается не менее чем в 40%, что в рублевом исчислении сегодня составляет чуть более 200 миллиардов рублей, а замена ламп накаливания на светодиодные лампы позволит сэкономить свыше 70 миллиардов рублей", — сказал Инюцин.

Он заявил, что в целом освещение – это порядка 13% общего энергопотребления в стране, что немного меньше, чем в среднем по миру, где на свет приходится примерно 15-17% энергопотребления и это все равно довольно значительный объем, который составляет порядка 100 миллиардов кВт.ч в год. Около трети этой электроэнергии расходуется гражданами в домохозяйствах. Сегодня, по его словам, лампы накаливания являются неэффективным источником света, потому что около 5% потребляемой энергии расходуется на освещение, остальное — на тепло.

"Надо, на мой взгляд, предметно обсудить, как и когда, при каких условиях мы сможем эту меру реализовать у себя и следующий шаг – ограничение оборота использования ламп накаливания свыше 50 Вт. В нашем представлении есть ключевые условия, которые должно создать государство и только после этого данное ограничение могло бы быть предложено правительству для введения. Во-первых, это качественная и доступная альтернатива… второе – какие нам нужно принять меры, чтобы основным бенефициаром вводимого запрета стала отечественная светотехническая промышленность и третье – это сертификация плюс обязательные введения гарантийного срока", — добавил Инюцын.

Он считает, что необходимо обеспечить широкое информирование граждан о современном уровне энергоэффективности источников света и их преимуществе.