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Экономика

В Еврокомиссии намерены поменять законы ЕС из-за "Северного потока-2"

18:1020.09.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЗдание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фотоЗдание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия (ЕК) готовит изменения в свое законодательство с тем, чтобы избежать в будущем повторения ситуации с "Северным потоком-2", на который не распространяется действие третьего энергопакета, сообщил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете на пресс-конференции в Таллине, которая транслировалась службами ЕС.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По примеру Берлина: Еврокомиссия боится остаться без российского газа
"Мы собираемся изменить наше газовое законодательство, чтобы избежать ситуации, как с "Северным потоком-2", в будущем", — сказал он.

Еврокомиссия рассматривает возможность внесения поправок в законодательство Евросоюза, которые могли бы распространить правила третьего энергопакета на будущие морские участки газопроводов, которые сейчас под эти правила не подпадают, говорил РИА Новости в июле вице-президент ЕК Марош Шефчович. Сообщалось, что ЕК рассматривает возможность поправок к газовой директиве.

Создаваемый "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На него не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС.

Компрессорная установка. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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ЕК, которая не поддерживает "Северный поток-2", много месяцев оценивала проект газопровода на предмет его соответствия законам ЕС. Шефчович в июне текущего года говорил журналистам, что сложности в оценке Еврокомиссией морской части "Северного потока-2" как раз связаны с вопросом прямого применение к нему третьего энергопакета.

Поскольку сейчас третий энергопакет не применим к морским частям иностранных газопроводов, Еврокомиссия выразила желание достичь соглашения с РФ касательно ряда ключевых принципов, которые она хотела бы распространить именно на работу "Северного потока-2". ЕК даже запросила у стран ЕС специальный мандат для переговоров по этому поводу с Россией. Среди этих принципов — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

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