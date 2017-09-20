Первый детский технопарк "Кванториум" откроется в Якутии в октябре

ЯКУТСК, 20 сен — РИА Новости. Открытие в Якутске первого инновационного детского технопарка "Кванториум" запланировано на 17 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Республики Саха (Якутия).

"Объем финансирования проекта оценивается в 201,6 миллионов рублей", — приводит пресс-служба слова главы Якутии Егора Борисова.

Новое учреждение создано на базе Республиканского центра "Юные якутяне", Малой академии наук и Дворца детского творчества, уточнили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, "Кванториум" поможет детям решать реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Кроме того, в технопарке оборудуют специализированный цех с высокотехнологичным оборудованием. За год обучение здесь пройдут около тысячи старшеклассников со всей Якутии.

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