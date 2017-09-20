Цена на нефть впервые с 13 апреля превысила $56

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с 13 апреля превысила уровень в 56 долларов за баррель на оптимизме по перспективам сделки ОПЕК и других стран по сокращению добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 17.02 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,87% — до 56,19 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,46% — до 50,63 доллара за баррель.

Трейдеры с оптимизмом смотрят на попытки ОПЕК+ стабилизировать ситуацию на перенасыщенных нефтяных рынках. Так, министр нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби ранее заявил, что Ирак и некоторые другие страны считают, что необходимо сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+ еще примерно на 1%. По словам аль-Лаиби, сокращения добычи странами ОПЕК идут хорошо, страны вне ОПЕК выполняют условия соглашения в меньшей мере, но это согласуется с ожиданиями.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.