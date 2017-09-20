В Совфеде не исключили, что Россия подаст ответный иск к "Нафтогазу"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия может подать встречный иск к "Нафтогаз Украины", заявил замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев, отметив, что считает это дело политическим и прогнозирует, что проблемы политического и экономического характера между Киевом и Москвой будут иметь затяжной характер.

"Нафтогаз Украины" подал иск к России в международный арбитраж в Гааге с требованием возместить компании пять миллиардов долларов убытков за свои активы в Крыму.

"Украина и украинский бизнес пытаются использовать любые шансы, чтобы получить от России денег", — сказал Васильев РИА Новости в среду. По мнению сенатора, это бесперспективный путь. "Более того, уверен, что с нашей стороны, последуют встречные иски. Пока можно прогнозировать лишь то, что не только политический конфликт, но и проблемы экономические между Россией и Украиной приобретут затяжной характер", — добавил законодатель.

По его словам, соседним странам жить в постоянном конфликте слишком долго нельзя, поэтому есть надежда, что власти Украины все же поймут, что нужно признать результаты референдума в Крыму и что теперь это российская земля. А значит, Украине придётся уважать мнение крымчан, сказал парламентарий.

По словам сенатора, "при цивилизованном подходе нужно провести серьезный аудит российских активов на Украине и украинских активов в России, разработать устраивающий обе стороны алгоритм возмещения ущерба и долговых обязательств друг перед другом".

Однако украинская сторона ведёт себя неподобающе – это видно на примере банковских активов РФ на Украине, отметил Васильев. "Работники российских банков неоднократно подвергались нападкам и даже смертельной опасности. Это просто недопустимо", — отметил политик. По его мнению, исходя из позиции Украины по отношению к России, взаимовыгодный аудит вряд ли удастся провести в ближайшее время. "Значит и судебные решения, если они последуют, вряд ли будут исполняться", — считает Васильев.