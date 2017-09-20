Дворкович рассказал о переговорах о поставках газа в КНР с Дальнего Востока

ПЕКИН, 20 сен — РИА Новости. Переговоры России и Китая по поставкам газа в КНР с Дальнего Востока находятся в продвинутой стадии и близки к завершению, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам заседания межправительственной комиссии двух стран в Пекине.

В сентябре 2015 года "Газпром" и CNPC подписали меморандум о поставках газа в Китай с Дальнего Востока России по новому трубопроводу. Предполагается, что ресурсной базой для этих поставок станут месторождения Сахалина. В декабре 2015 года главы "Газпрома" и CNPC подписали план работ по проекту газовых поставок в КНР по трубопроводу с Дальнего Востока. План, в частности, предполагает проведение технико-экономического исследования проекта и анализ рынка сбыта.

"Кроме "западного маршрута", в более продвинутой стадии переговоры по дальневосточному маршруту. Надеемся, что там очень быстро можно будет все завершить", — сказал Дворкович.