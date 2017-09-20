Правительство сочло стимулирование экспорта зерна выгоднее интервенций

ПЕКИН, 20 сен — РИА Новости. Правительство РФ считает, что стимулирование экспорта зерна выгоднее проведения интервенций, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Мы считаем, с экономической точки зрения выгоднее создавать условия для увеличения экспорта продукции, посмотреть, как это можно сделать. Это дешевле с точки зрения государства и дает больше, чем интервенции", — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, принято ли решение о проведении зерновых интервенций в текущем сельхозгоду.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев на прошлой неделе сообщил, что способ стабилизации внутренних цен на зерно в России определится в начале октября, и пока по-прежнему рассматриваются несколько вариантов, включая традиционный выкуп в государственный интервенционный фонд и субсидирование железнодорожных перевозок.

Ранее в интервью РИА Новости Ткачев заявил, что для стабилизации внутрироссийских цен на зерно нужно "убрать" с рынка 3 миллиона тонн зерна. Он отмечал, что в том числе рассматривается вариант 100-процентного субсидирования железнодорожных перевозок зерна с Урала, Поволжья и других регионов в южные порты, чтобы стимулировать экспорт.