Греции нужно решать проблему неработающих кредитов, заявили в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Мария Князева. Экономика Греции, которая с 2010 года никак не может выйти из масштабных программ внешней финансовой помощи во избежание своего дефолта, восстанавливается, сказал вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции в среду.

"Мы видим, что греческая экономика восстанавливается, Греция вернулась к экономическому росту. Восстанавливается финансовая стабильность, в том числе, в банковском секторе. Я бы не стал называть сейчас вопросы банковского сектора в числе неотложных вопросов (для Греции — ред.) Конечно, понятно, что Греция, как и ряд других стран, должна продолжать разбираться с проблемой неработающих кредитов (NPL)", — сказал Домбровскис.

Финансовая помощь, оказанная Греции с 2010 года ввиду экономического кризиса и невозможности страны занимать на рынке достаточные суммы для обеспечения своих нужд, измеряется сотнями миллиардов евро. Сейчас действует третья программа финподдержки, кредиты, как и всегда, выделяются в обмен на проведение властями Греции мер корректировки экономики, включающие и болезненные реформы. В Евросоюзе надеются, что программа завершится в середине следующего года, и страна сможет постепенно вернуться к самостоятельному финансированию своих нужд на рынке.