В тюменском индустриальном парке откроется нефтехимическое производство

ТЮМЕНЬ, 20 сен — РИА Новости. Предприятие по производству присадок к топливам и средств пожаротушения планируется открыть на территории индустриального парка "Богандинский" в Тюменской области в ближайшие два года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано в рамках Тюменского нефтегазового форума. Планируемый объем инвестиций составит порядка 250 миллиона рублей, предприятие принесет региону 150 новых рабочих мест", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2016 году в Тюменской области открылись три индустриальных парка: один в Тюмени — индустриально-логистический парк ДСК-500, а также в поселках Боровский и Богандинский Тюменского района. Резидентам площадок предоставляется земельный участок в аренду по цене от ста до трехсот рублей в месяц за гектар. Все сети и дороги подводятся бесплатно, а региональные налоговые льготы предоставляются автоматически в рамках отдельно принятого закона. Плюс подключаются инструменты финансовой поддержки.

"Наличие площадок — одно из основных условий для привлечения инвестиций и новых проектов в регионе. Сюда можно привезти любого инвестора и наглядно показать ему возможности для успешного развития бизнеса в Тюменской области", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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