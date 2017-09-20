По новой процедуре: собственник Бинбанка попросил ЦБ о санации

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ЦБ может провести санацию Бинбанка. Как пояснили в регуляторе, с соответствующей просьбой обратился собственник кредитной организации Микаил Шишханов.
О проблемах Бинбанка
Еще в середине августа газета "Ведомости" сообщила, что управляющая компания "Альфа-Капитал" предупредила клиентов о проблемах у банка "Открытие", Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка.
Как пояснил газете представитель компании, департаменты управления активами и управления рисками ежедневно проводят мониторинг состояния рынка и дают рекомендации в зависимости от риск-профиля клиента, их портфеля и текущей рыночной ситуации.
В Бинбанке высказывания "Альфа Капитала" назвали необоснованными и безответственными.
"Высказывания "Альфа Капитала" в отношении крупнейших частных банков России напоминают <…> попытку вести недобросовестную конкуренцию", — говорилось в заявлении Бинбанка.
Несмотря на опровержения, в августе Бинбанк, наряду с "ФК Открытие" и Сбербанком, стал лидером по оттоку вкладов населения. На 1 августа вклады в нем сократились на 22,1 миллиарда рублей. За август пассивы Бинбанка сократились на пять процентов: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков — до 34 миллиардов и 50 миллиардов рублей соответственно, депозиты населения — на 22 миллиарда, до 534 миллиардов рублей.
17.5%Да, но легко вернул с помощью Агентства по страхованию вкладов
2.7%Сталкивался, и возвращать деньги пришлось через суд
40.0%Нет, я тщательно выбираю банки
39.8%Я не храню деньги в банке
Бинбанк был основан в 1993 как оператор особой экономической зоны (внутреннего офшора) Ингушетии. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа компания занимала 11-ое место в банковской системе, ее активы оцениваются в 1,2 триллиона рублей.
По новой процедуре
В среду газета "Ведомости" со ссылкой на человека, близкого к регулятору, трех государственных банкиров и одного частного и еще несколько источников сообщила, что ЦБ может уже в четверг объявить о введении временной администрации в Бинбанке и передаче его в ФКБС. По словам источников, акционеры Бинбанка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ.
"Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему", — считает один из собеседников издания.
Сообщается, что вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым "Рост банк" и "Бинбанк диджитал".
В пресс-службе банка отказались комментировать эту информацию, добавив, что работают в штатном режиме, принимают вклады. В колл-центре компании отметили, что публикация "Ведомостей" стала для них большой неожиданностью.
Позднее в ЦБ уточнили, что владелец Бинбанка Микаил Шишханов сам попросил регулятор рассмотреть возможность санации компании через Фонд консолидации банковского сектора. Решение по этому вопросу примут в ближайшее время.
Позиция ФАС
Как заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, ведомство пока не видит признаков недобросовестной конкуренции в информации по проблемам у Бинбанка.
"Давайте поймем, где нужно ограничить информационное поле, не создавать паники и в целом улучшать финансовый рынок. Потому что в данном случае он наиболее чувствителен к любой информации, особенно негативной", — сказал он.
По его словам, непроверенная информация может привести к оттоку вкладов населения.
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