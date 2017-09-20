По новой процедуре: собственник Бинбанка попросил ЦБ о санации

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ЦБ может провести санацию Бинбанка. Как пояснили в регуляторе, с соответствующей просьбой обратился собственник кредитной организации Микаил Шишханов.

О проблемах Бинбанка

Еще в середине августа газета "Ведомости" сообщила, что управляющая компания "Альфа-Капитал" предупредила клиентов о проблемах у банка "Открытие", Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка.

Издание ссылается на письмо компании, в котором говорится о "большой вероятности" того, что ситуация вокруг этих кредитных организаций может быть "окончательно решена уже этой осенью". "Альфа-капитал" уже закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендовала клиентам "дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы".

Как пояснил газете представитель компании, департаменты управления активами и управления рисками ежедневно проводят мониторинг состояния рынка и дают рекомендации в зависимости от риск-профиля клиента, их портфеля и текущей рыночной ситуации.

В Бинбанке высказывания "Альфа Капитала" назвали необоснованными и безответственными.

"Высказывания "Альфа Капитала" в отношении крупнейших частных банков России напоминают <…> попытку вести недобросовестную конкуренцию", — говорилось в заявлении Бинбанка.

Несмотря на опровержения, в августе Бинбанк, наряду с "ФК Открытие" и Сбербанком, стал лидером по оттоку вкладов населения. На 1 августа вклады в нем сократились на 22,1 миллиарда рублей. За август пассивы Бинбанка сократились на пять процентов: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков — до 34 миллиардов и 50 миллиардов рублей соответственно, депозиты населения — на 22 миллиарда, до 534 миллиардов рублей.

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Бинбанк был основан в 1993 как оператор особой экономической зоны (внутреннего офшора) Ингушетии. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа компания занимала 11-ое место в банковской системе, ее активы оцениваются в 1,2 триллиона рублей.

По новой процедуре

В среду газета "Ведомости" со ссылкой на человека, близкого к регулятору, трех государственных банкиров и одного частного и еще несколько источников сообщила, что ЦБ может уже в четверг объявить о введении временной администрации в Бинбанке и передаче его в ФКБС. По словам источников, акционеры Бинбанка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ.

"Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему", — считает один из собеседников издания.

Сообщается, что вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым "Рост банк" и "Бинбанк диджитал".

В пресс-службе банка отказались комментировать эту информацию, добавив, что работают в штатном режиме, принимают вклады. В колл-центре компании отметили, что публикация "Ведомостей" стала для них большой неожиданностью.

Позднее в ЦБ уточнили, что владелец Бинбанка Микаил Шишханов сам попросил регулятор рассмотреть возможность санации компании через Фонд консолидации банковского сектора. Решение по этому вопросу примут в ближайшее время.

Позиция ФАС

В случае, если просьба банкира будет удовлетворена, Бинбанк станет второй компанией, которая будет санироваться через новый механизм. Первым стал "ФК Открытие".

Как заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, ведомство пока не видит признаков недобросовестной конкуренции в информации по проблемам у Бинбанка.

"Давайте поймем, где нужно ограничить информационное поле, не создавать паники и в целом улучшать финансовый рынок. Потому что в данном случае он наиболее чувствителен к любой информации, особенно негативной", — сказал он.

По его словам, непроверенная информация может привести к оттоку вкладов населения.

Подробнее о ПАО "Бинбанк" читайте в справке РИА Новости >>