РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Аналитики не ждут потрясений, если Бинбанк пойдет по пути "Открытия"

12:0420.09.2017
(обновлено: 12:05 20.09.2017)
014310
© Фото : аккаунт Бинбанка в сети FacebookОфис Бинбанка. архивное фотоОфис Бинбанка. архивное фото
© Фото : аккаунт Бинбанка в сети Facebook

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская банковская система переживает непростые времена, но если Бинбанк перейдет под контроль Банка России по сценарию "Открытия", дальнейших потрясений на рынке не будет, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Вывеска БИНБАНКа в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
ФАС не видит недобросовестной конкуренции в информации о проблемах Бинбанка
Собственник Бинбанка (входит в группу "Сафмар") обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора ранее в среду.

В случае принятия положительного решения со стороны ЦБ это станет вторым случаем, когда банк будет санироваться через новый механизм. Первым стал "ФК Открытие", о санации которого через ФКБС ЦБ объявил в конце августа.

Спасение утопающих

"Первое, что стоит отметить, что речь идет об обращении самого собственника в ЦБ о санации банка, что, скорее всего, говорит о том, что собственник в текущий момент не может собственными силами поддерживать работу кредитной организации на должном уровне, но не говорит о том, что в банке есть существенные проблемы, которые приведут к его краху", — отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

Второе, о чем стоит говорить, это изменение механизма санации, который может быть применен второй раз, продолжает эксперт.

У банка, где вы держали деньги, отзывали лицензию?
Результаты

  • 15.8%

    Да, но легко вернул с помощью Агентства по страхованию вкладов

  • 2.6%

    Сталкивался, и возвращать деньги пришлось через суд

  • 38.3%

    Нет, я тщательно выбираю банки

  • 43.3%

    Я не храню деньги в банке
Все опросы
Голосовать
"Ранее ЦБ искал санатора, который получал кредиты для санации проблемного банка. Иногда кредиты шли не по назначению, в результате чего ситуация в проблемном банке не улучшалась. Сейчас же механизм иной – ЦБ берет санацию банков на себя, напрямую вкачивая деньги в проблемную кредитную организацию, что позволяет ей продолжить свою полноценную деятельность. Так случилось с "Открытием", — пояснил он.

Потрясений не будет…

"Если Бинбанк перейдет под контроль Центробанка по тому же сценарию, что и "Открытие", то потрясений в банковском секторе не будет, уверен старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

"На мой взгляд, новый механизм санации предусматривает рост доверия в банковском секторе – все понимают, что если регулятор взял на себя тот или иной проблемный банк, его риски существенно снизились", — добавляет Зварич, обращая внимание, что после того, как регулятор начал санировать "Открытие", дальнейшего падения банков не последовало.

Офис банка Открытие. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Центробанк утвердил план своего участия в санации банка "ФК Открытие"
При этом не видно и негативного влияния этого фактора на банковский сектор, в отличие от ситуации из прошлого, например с "Пересветом" или Татфондбанком, падение которых оказало негативное влияние на банковский сектор и кредитные организации, которые держали облигации этих банков, считает он.

Скорее всего, с Бинбанком ситуация сложится таким же образом, как и с "Открытием", и банк продолжит свою работу, а АСВ не придется выплачивать средства вкладчикам, так как подобный переход не будет являться страховым случаем, заключает Зварич.

…но агрессия больше не работает

Агрессивная стратегия развития, которая позволила частным банкам активно вырасти в последние 10 лет, больше не работает, считает Ткачук. Причины этого — и в снижении процентных ставок в российской экономике, и в жесткой позиции регулятора, поясняет он.

Мужчина у отделения Бинбанка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бинбанк отказался комментировать данные о возможной санации
"Показательно, что кризис затронул частные банки из топ-15 – "Открытие", Бинбанк. Вполне возможен аналогичный сценарий в еще двух банках из "письма "Альфа-Капитала" (Промсвязьбанк, МКБ)", — не исключает аналитик.

Этот процесс непростой и для Центробанка – лишь недавно была введена временная администрация в "Открытие", а теперь придется изыскивать кадровые ресурсы и для Бинбанка, добавляет он.

Подробнее о ПАО "Бинбанк" читайте в справке РИА Новости >>

Отзывы лицензий у банков России
Отзывы лицензий у банков России
Комментировать
Экономика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена