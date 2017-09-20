Аналитики не ждут потрясений, если Бинбанк пойдет по пути "Открытия"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская банковская система переживает непростые времена, но если Бинбанк перейдет под контроль Банка России по сценарию "Открытия", дальнейших потрясений на рынке не будет, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Собственник Бинбанка (входит в группу "Сафмар") обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора ранее в среду.

В случае принятия положительного решения со стороны ЦБ это станет вторым случаем, когда банк будет санироваться через новый механизм. Первым стал "ФК Открытие", о санации которого через ФКБС ЦБ объявил в конце августа.

Спасение утопающих

"Первое, что стоит отметить, что речь идет об обращении самого собственника в ЦБ о санации банка, что, скорее всего, говорит о том, что собственник в текущий момент не может собственными силами поддерживать работу кредитной организации на должном уровне, но не говорит о том, что в банке есть существенные проблемы, которые приведут к его краху", — отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

Второе, о чем стоит говорить, это изменение механизма санации, который может быть применен второй раз, продолжает эксперт.

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Потрясений не будет…

"Ранее ЦБ искал санатора, который получал кредиты для санации проблемного банка. Иногда кредиты шли не по назначению, в результате чего ситуация в проблемном банке не улучшалась. Сейчас же механизм иной – ЦБ берет санацию банков на себя, напрямую вкачивая деньги в проблемную кредитную организацию, что позволяет ей продолжить свою полноценную деятельность. Так случилось с "Открытием", — пояснил он.

"Если Бинбанк перейдет под контроль Центробанка по тому же сценарию, что и "Открытие", то потрясений в банковском секторе не будет, уверен старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

"На мой взгляд, новый механизм санации предусматривает рост доверия в банковском секторе – все понимают, что если регулятор взял на себя тот или иной проблемный банк, его риски существенно снизились", — добавляет Зварич, обращая внимание, что после того, как регулятор начал санировать "Открытие", дальнейшего падения банков не последовало.

При этом не видно и негативного влияния этого фактора на банковский сектор, в отличие от ситуации из прошлого, например с "Пересветом" или Татфондбанком, падение которых оказало негативное влияние на банковский сектор и кредитные организации, которые держали облигации этих банков, считает он.

Скорее всего, с Бинбанком ситуация сложится таким же образом, как и с "Открытием", и банк продолжит свою работу, а АСВ не придется выплачивать средства вкладчикам, так как подобный переход не будет являться страховым случаем, заключает Зварич.

…но агрессия больше не работает

Агрессивная стратегия развития, которая позволила частным банкам активно вырасти в последние 10 лет, больше не работает, считает Ткачук. Причины этого — и в снижении процентных ставок в российской экономике, и в жесткой позиции регулятора, поясняет он.

"Показательно, что кризис затронул частные банки из топ-15 – "Открытие", Бинбанк. Вполне возможен аналогичный сценарий в еще двух банках из "письма "Альфа-Капитала" (Промсвязьбанк, МКБ)", — не исключает аналитик.

Этот процесс непростой и для Центробанка – лишь недавно была введена временная администрация в "Открытие", а теперь придется изыскивать кадровые ресурсы и для Бинбанка, добавляет он.

Подробнее о ПАО "Бинбанк" читайте в справке РИА Новости >>