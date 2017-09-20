ФАС предлагает запретить госбанкам покупать другие банковские активы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в ближайшее время направит в ЦБ ряд предложений для улучшения конкуренции в банковской секторе, в частности по запрету для госбанков покупки других банковских активов, заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

На прошлой неделе на форуме в Сочи Кашеваров поддержал предложение ввести запрет для госбанков покупать другие банковские активы.

Кашеваров рассказал, что примерно два года назад ФАС уже направляла в ЦБ предложения по ограничению доли государства в банковском секторе. "И объективно. Мы столкнулись с тем, что калькуляция этой доли мало администрируема. Считать долю государства в банковской системе — непростая история при той отчетности, которая сейчас существует", — рассказал замглавы ФАС.

"Поэтому я и сказал — если ограничивать долю, то администрируется как раз легко запрет на приобретение банковских активов тем банкам, которые имеют долю в своем капитале свыше 50%, так называемые госбанки. Это более эффективный путь, и если это решение будет принято, то здесь никаких сложностей не будет", — отменил Кашеваров, посетовав, что доля государства в секторе нарастает, в том числе после отзыва лицензий у кредитных организаций. "Этот процесс хотя бы нужно останавливать на уровне M&A, слияний и приобретений", добавил он.

"В ближайшее время мы проведём ревизию наших предложений, которые обсуждались и при разработке дорожной карты, и направим их в Центральный банк", — заявил Кашеваров, уточнив, что предложение по ограничению для госбанков покупки других банковских активов будет в их числе.