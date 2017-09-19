АФК "Система" подала апелляцию на решение суда по иску "Роснефти"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. АФК "Система" во вторник подала апелляционную жалобу на решение башкирского суда по иску "Роснефти", взыскавшего с корпорации 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", говорится в сообщении АФК.

Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей. Резолютивная часть решения была оглашена 23 августа, полное решение изготовлено 30 августа.

"Система" с решением не согласна и сразу же заявила о намерении обжаловать его в апелляционной инстанции.