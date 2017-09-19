Forbes выпустил юбилейный номер журнала со списком 100 лучших бизнес-умов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Forbes выпустил юбилейный номер журнала, который состоит из историй и советов ста самых влиятельных людей планеты. Обложка специального выпуска изображает миллиардера Уоррена Баффета с первым выпуском журнала Forbes 1917 года в руках.

При этом, с помощью технологии искусственного интеллекта читатель может задать "голографическому" Баффету вопросы, просто сфотографировав обложку номера на свой смартфон, пишет издание.

"Представляя такой бренд, как Forbes, — который является иконой для предпринимательского капитализма, — мы подумали, важно отдать должное прошлому веку, а также поприветствовать следующий", — цитирует издание главного редактора юбилейного выпуска Рэндала Лейна (Randall Lane).

В список лучших бизнес-умов, помимо Баффета, вошли итальянский модельер, создатель дома моды Giorgio Armani S.P.A Джорджо Армани, основатель интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос, британский предприниматель Ричард Брэнсон, создатель Twitter Джек Дорси, основатель компании Microsoft и самый богатый человек в мире Билл Гейтс, медиамагнат Руперт Мёрдок, глава компании Tesla Motors Илон Маск, внучка Марио Прады и владелица дома моды "Prada Sp.A." Миучча Прада, первая женщина в совете директоров Facebook Шэрил Сэндберг и основатель сети Марк Цукерберг, мексиканский магнат Карлос Слим, основатель CNN Тед Тернер и другие.

Список включает также известных медиа персон — вокалиста рок-группы U2 Боно (Пола Дэвида Хьюстона), американского репера и музыкального продюсера Шона Комбса, певца Пола Маккартни, сценариста, режиссера и продюсера популярных сериалов "Анатомия страсти" и "Частная практика" Шонду Раймс, американскую телеведущую, актрису и продюсера Опру Уинфри.

В список вошел и президент США Дональд Трамп. Критерием для отбора в новый список стали люди, "создавшие нечто, что будет иметь долгосрочное влияние на мир, или что-то инновационное, выходящее за рамки той области, в которой эти люди работают", пишет журнал.