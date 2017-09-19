МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Банк "ФК Открытие", Сбербанк и Бинбанк стали лидерами по оттоку вкладов населения в августе, следует из отчетности банков, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

По данным Банка России, за август вклады населения в российских банках сократились на 0,3%, или на 63 миллиарда рублей. При этом вклады в рублях выросли на 21,9 миллиарда рублей (+0,1%), вклады в инвалюте, выраженные в долларах, сократились на 143,2 миллиона долларов, или на 0,2%. Преимущественно из-за переоценки вклады в инвалюте, выраженные в рублях, сократились на 84,8 миллиарда рублей или на 1,5%.

По данным Сбербанка, на 1 августа его доля на рынке вкладов населения составила 46,1% (более свежих данных нет). Портфель вкладов населения крупнейшего российского банка составляет 11,6 триллиона рублей.

Рекорд по сокращению за август поставил "ФК Открытие": вклады в нем сократились на 151 миллиард рублей, или на 28%, поскольку вкладчики были обеспокоены информацией о сложном положении банка. На втором месте – Сбербанк: вклады в этом банке сократились на 34,9 миллиарда рублей, в том числе вклады в рублях снизились на 33,6 миллиарда рублей, в инвалюте в рублях – на 1,3 миллиарда рублей.

На третьем и четвертом месте – Бинбанк (снижение на 22,1 миллиарда рублей) и Промсвязьбанк (на 20,6 миллиарда рублей). На пятом месте – банк "Санкт-Петербург" — снижение на 7,4 миллиарда рублей.

Наибольший рост вкладов показали "ВТБ 24" (64,2 миллиарда рублей), Газпромбанк (22,4 миллиарда рублей), Россельхозбанк (17,2 миллиарда рублей), ВТБ (15 миллиардов рублей) и Альфа-банк (12,9 миллиарда рублей).

"Альфа-банк стал одним из бенефициаров гигантского оттока вкладов из банка "ФК Открытие", вызванного, в частности, известным письмом менеджера УК "Альфа-Капитал" Сергея Гаврилова", — полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.