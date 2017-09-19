РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Аналитики посчитали, кто из металлургов больше страдает от сильного рубля

15:0819.09.2017
(обновлено: 15:27 19.09.2017)
21160
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкГраффити в поддержку рубля. Архивное фотоГраффити в поддержку рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сильный рубль невыгоден для российских экспортеров с долларовой выручкой от активов, расположенных в России, считают аналитики.

Наиболее уязвимы к росту рубля против доллара "Русал" и Evraz, наименее – "Полюс" и "Норникель", оценили аналитики "Атона".

Кому сильный рубль — плохо

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ
Денис Мантуров: пока работаем не благодаря, а вопреки санкциям, курсу рубля
Сильный рубль невыгоден для металлургического и нефтегазового секторов — экспортерам с долларовой выручкой от активов, расположенных в России. Их продажи (золото, цветные металлы, нефть) реализуются либо в долларах, либо в рублях, но корректируются в соответствии с долларовыми бенчмарками из-за паритета внутренних и экспортных цен (внутренние продажи стали), говорится в обзоре "Атона".

Укрепление рубля на 5% снижает EBITDA металлургического сектора в среднем также приблизительно на 5%.

Исключения

Впрочем, из этого правила есть исключения. "Укрепление рубля на 5% транслируется в снижение EBITDA на 8% и 9% для Evraz и "Русала", соответственно. Более высокая зависимость от курса рубля объясняется низкой рентабельностью EBITDA – на уровне 20% и 23% против среднего значения по сектору в 34%, а также сравнительно высокой долей рублевых затрат (около 70%)", — оценили в "Атоне".

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Греф считает, что сильный рубль тормозил развитие малого бизнеса в России
Компании с наименьшей чувствительностью финансовых показателей к изменению курса рубля − "Полюс" (EBITDA снижается на минус 2 процентных пункта от роста рубля) и "Норникель" (минус 3 процентных пункта). Они имеют долларовую выручку со значительной долей рублевых затрат на рабочую силу (30-40%), но отличаются рентабельностью EBITDA 50-60%, что выше среднего значения по сектору, говорят эксперты.

Общее правило заключается в том, что при прочих равных условиях, чем ниже рентабельность, тем сильнее зависимость финансовых показателей от курса рубля, резюмировали в "Атоне".

Прогноз для экспортеров неутешителен

Доллар в августе ослабел с 60,9 рубля за доллар до 58 рублей на фоне повышательного ралли на рынке нефти и ослабления доллара относительно основных мировых валют на форекс. С минимумов июля рубль уже укреплялся до максимумов осени на 7,4% относительно доллара.

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Иностранцы покупают российские активы, несмотря на "мусорный" рейтинг РФ
"Поддержка доллару может прийти от ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС, однако вероятность повышения базовой ставки до конца 2017 низкая и может снизиться еще больше из-за необходимости компенсировать ущерб, причиненный ураганами "Харви" и "Ирма" (согласно оценкам, в общей сложности − 300 миллиардов долларов). На конец года доллар стоит ожидать на уровне 57-59 рублей (против 62 рублей ранее)", — оценили в "Атоне".

"Доллар немного укрепится с нынешних уровней до конца года, но останется ниже 60 рублей. Наш прогноз – 59,5 рубля против прежних оценок в 62-63 рубля. Несмотря на ожидаемые изменения ДКП ФРС США, и действия ЦБ РФ, carry trade в пользу рубля останется привлекательным для инвесторов", — сказал Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитала".

Впрочем, есть и более консервативные оценки. Доллар будет стоить 62 рубля на конец года, считает Максим Петроневич из Газпромбанка.

"В пользу более интенсивного ослабления рубля в конце года будет играть традиционный рост импорта и рост бюджетных расходов. Кроме того, на декабрь приходится пик погашения по внешнему долгу – на уровне 24,5 миллиарда долларов против среднемесячных 3-4 миллиардов в текущем году, так что спрос на валюту возрастет", — сказал он.

Комментировать
Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Константин Корнилов
Понятно, опять готовят нас к очередному повышению курса, повышению цен, снижению реальных доходов и уровня жизни...спасибо, мы поняли, мы как один, костьми ляжем за Русал...За Родину, за олигархов, ураа!
15:18
19.09.2017
ОтветитьНе отвечать
stry1967
Надо думать не о металлургическом и нефтегазовом секторе а о простом народе. Олигархи и так живут хорошо а народ выживает.И все эти сказки о больших зарплатах населения только сказки не более того.
15:17
19.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена