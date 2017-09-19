Аналитики посчитали, кто из металлургов больше страдает от сильного рубля

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сильный рубль невыгоден для российских экспортеров с долларовой выручкой от активов, расположенных в России, считают аналитики.

Наиболее уязвимы к росту рубля против доллара "Русал" и Evraz, наименее – "Полюс" и "Норникель", оценили аналитики "Атона".

Кому сильный рубль — плохо

Сильный рубль невыгоден для металлургического и нефтегазового секторов — экспортерам с долларовой выручкой от активов, расположенных в России. Их продажи (золото, цветные металлы, нефть) реализуются либо в долларах, либо в рублях, но корректируются в соответствии с долларовыми бенчмарками из-за паритета внутренних и экспортных цен (внутренние продажи стали), говорится в обзоре "Атона".

Укрепление рубля на 5% снижает EBITDA металлургического сектора в среднем также приблизительно на 5%.

Исключения

Впрочем, из этого правила есть исключения. "Укрепление рубля на 5% транслируется в снижение EBITDA на 8% и 9% для Evraz и "Русала", соответственно. Более высокая зависимость от курса рубля объясняется низкой рентабельностью EBITDA – на уровне 20% и 23% против среднего значения по сектору в 34%, а также сравнительно высокой долей рублевых затрат (около 70%)", — оценили в "Атоне".

Компании с наименьшей чувствительностью финансовых показателей к изменению курса рубля − "Полюс" (EBITDA снижается на минус 2 процентных пункта от роста рубля) и "Норникель" (минус 3 процентных пункта). Они имеют долларовую выручку со значительной долей рублевых затрат на рабочую силу (30-40%), но отличаются рентабельностью EBITDA 50-60%, что выше среднего значения по сектору, говорят эксперты.

Общее правило заключается в том, что при прочих равных условиях, чем ниже рентабельность, тем сильнее зависимость финансовых показателей от курса рубля, резюмировали в "Атоне".

Прогноз для экспортеров неутешителен

Доллар в августе ослабел с 60,9 рубля за доллар до 58 рублей на фоне повышательного ралли на рынке нефти и ослабления доллара относительно основных мировых валют на форекс. С минимумов июля рубль уже укреплялся до максимумов осени на 7,4% относительно доллара.

"Поддержка доллару может прийти от ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС, однако вероятность повышения базовой ставки до конца 2017 низкая и может снизиться еще больше из-за необходимости компенсировать ущерб, причиненный ураганами "Харви" и "Ирма" (согласно оценкам, в общей сложности − 300 миллиардов долларов). На конец года доллар стоит ожидать на уровне 57-59 рублей (против 62 рублей ранее)", — оценили в "Атоне".

"Доллар немного укрепится с нынешних уровней до конца года, но останется ниже 60 рублей. Наш прогноз – 59,5 рубля против прежних оценок в 62-63 рубля. Несмотря на ожидаемые изменения ДКП ФРС США, и действия ЦБ РФ, carry trade в пользу рубля останется привлекательным для инвесторов", — сказал Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитала".

Впрочем, есть и более консервативные оценки. Доллар будет стоить 62 рубля на конец года, считает Максим Петроневич из Газпромбанка.

"В пользу более интенсивного ослабления рубля в конце года будет играть традиционный рост импорта и рост бюджетных расходов. Кроме того, на декабрь приходится пик погашения по внешнему долгу – на уровне 24,5 миллиарда долларов против среднемесячных 3-4 миллиардов в текущем году, так что спрос на валюту возрастет", — сказал он.