Аналитики посчитали, кто из металлургов больше страдает от сильного рубля

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сильный рубль невыгоден для российских экспортеров с долларовой выручкой от активов, расположенных в России, считают аналитики.
Наиболее уязвимы к росту рубля против доллара "Русал" и Evraz, наименее – "Полюс" и "Норникель", оценили аналитики "Атона".
Кому сильный рубль — плохо
Укрепление рубля на 5% снижает EBITDA металлургического сектора в среднем также приблизительно на 5%.
Исключения
Впрочем, из этого правила есть исключения. "Укрепление рубля на 5% транслируется в снижение EBITDA на 8% и 9% для Evraz и "Русала", соответственно. Более высокая зависимость от курса рубля объясняется низкой рентабельностью EBITDA – на уровне 20% и 23% против среднего значения по сектору в 34%, а также сравнительно высокой долей рублевых затрат (около 70%)", — оценили в "Атоне".
Общее правило заключается в том, что при прочих равных условиях, чем ниже рентабельность, тем сильнее зависимость финансовых показателей от курса рубля, резюмировали в "Атоне".
Прогноз для экспортеров неутешителен
Доллар в августе ослабел с 60,9 рубля за доллар до 58 рублей на фоне повышательного ралли на рынке нефти и ослабления доллара относительно основных мировых валют на форекс. С минимумов июля рубль уже укреплялся до максимумов осени на 7,4% относительно доллара.
"Доллар немного укрепится с нынешних уровней до конца года, но останется ниже 60 рублей. Наш прогноз – 59,5 рубля против прежних оценок в 62-63 рубля. Несмотря на ожидаемые изменения ДКП ФРС США, и действия ЦБ РФ, carry trade в пользу рубля останется привлекательным для инвесторов", — сказал Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитала".
Впрочем, есть и более консервативные оценки. Доллар будет стоить 62 рубля на конец года, считает Максим Петроневич из Газпромбанка.
"В пользу более интенсивного ослабления рубля в конце года будет играть традиционный рост импорта и рост бюджетных расходов. Кроме того, на декабрь приходится пик погашения по внешнему долгу – на уровне 24,5 миллиарда долларов против среднемесячных 3-4 миллиардов в текущем году, так что спрос на валюту возрастет", — сказал он.