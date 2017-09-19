МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Европейская политика антироссийских санкций неэффективна, Брюссель должен приложить усилия для того, чтобы Москва оставалась стратегическим партнером ЕС, заявил РИА Новости постоянный секретарь МИД Кипра (замглавы МИД) Александрос Зенон.

"Мы никогда не считали, что санкции – это самоцель, кроме того, с другой стороны, они оказались неэффективными. Россия должна быть стратегическим партнером Европейского Союза по ряду международных вопросов", — заявил Зенон.

Политик также отметил, что ЕС необходимо найти решение, позволяющее сохранять отношения с РФ.

"Мы должны найти способы поддержания каналов связи с российскими властями и постепенно прийти к политическому решению, которое позволит нам сохранить отношения с Россией", — заявил дипломат.

На прошлой неделе Совет ЕС официально подтвердил продление до 15 марта 2018 года индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. В пятницу решение вступило в силу. Как говорилось в сообщении Совета, оценка ситуации не позволила изменить санкционный режим. Ограничительные меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз.