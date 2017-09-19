Российский бизнес обсудит с президентом текущую ситуацию в экономике

Во время встречи с представителями российских и испанских деловых кругов. Архивное фото

Во время встречи с представителями российских и испанских деловых кругов. Архивное фото

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Бизнес на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг планирует обсудить текущую экономическую ситуацию в стране и представить свои предложения по закреплению позитивных трендов в экономике, сообщил РИА Новости один из приглашенных на встречу.

"Очередная рабочая встреча, время от времени президент встречается с бизнесом. Это встреча с крупным бизнесом. Планируется обсудить текущую экономическую ситуацию и видение бизнеса о том, как закрепить позитивные ростки экономического роста", — сказал собеседник агентства.

По оценке Росстата, рост ВВП РФ во втором квартале этого года составил 2,5%. ЦБ РФ прогнозирует, что ВВП в текущем году вырастет на 1,3-1,8%. Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из роста ВВП РФ в 2017 году на 2,1%, в 2018-2020 годах — от 2,1% до 2,3%.

Президент РФ Владимир Путин по итогам декабрьского послания парламенту в прошлом году поручал правительству подготовить и утвердить комплексный план действий правительства на 2017-2025 годы, предусматривающий меры для выхода российской экономики на темпы роста выше мировых не позднее 2019-2020 годов.