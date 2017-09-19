Российский бизнес обсудит с президентом текущую ситуацию в экономике

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Бизнес на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг планирует обсудить текущую экономическую ситуацию в стране и представить свои предложения по закреплению позитивных трендов в экономике, сообщил РИА Новости один из приглашенных на встречу.
"Очередная рабочая встреча, время от времени президент встречается с бизнесом. Это встреча с крупным бизнесом. Планируется обсудить текущую экономическую ситуацию и видение бизнеса о том, как закрепить позитивные ростки экономического роста", — сказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин по итогам декабрьского послания парламенту в прошлом году поручал правительству подготовить и утвердить комплексный план действий правительства на 2017-2025 годы, предусматривающий меры для выхода российской экономики на темпы роста выше мировых не позднее 2019-2020 годов.