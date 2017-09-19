ФАС изучает работу поисковиков "Яндекс" и Google в России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ Google и "Яндекса" на предмет преимущественного размещения своих ресурсов при выдаче в поиске в РФ, компании информацию предоставили, заявила журналистам начальник управления связи и информтехнологий ФАС Елена Заева в кулуарах "Недели конкуренции".

Ранее в интервью РИА Новости Заева рассказывала о проведении анализа крупнейших игроков рынка поисковиков, в частности "Яндекса" и Google, на предмет преимущественного размещения ими своих ресурсов при поиске.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете. Решение предписывает компании прекратить нарушения в течение 90 дней. Если Google не выполнит предписание ЕК, могут быть наложены штрафные санкции в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet за каждый день невыполнения решения регулятора. В ФАС ранее говорили, что изучают опыт ЕК по этому вопросу.

"Нам информацию итоговую дали все субъекты рынка буквально несколько дней назад. Google продлял срок предоставления информации и дал совсем недавно информацию. Поэтому мы ее сейчас изучаем", — рассказала Заева.

По ее словам, ФАС запрашивала ответы на свои вопросы, без привязки к делу Еврокомиссии. "По вопросу ранжирования ответов в поиске", — уточнила она, по какому вопросу запрашивалась информация. "На сегодняшний момент все предоставили, мы еще продолжаем изучение", — добавила представитель ФАС.