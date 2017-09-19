ЦБ отметил возросший спрос россиян на наличную валюту

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в июле 2017 года вырос на 47% по сравнению с июнем, до 1,7 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"В июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 47% и составил 1,7 миллиарда долларов. При этом рост чистого спроса был преимущественно обусловлен ростом спроса на доллары", — говорится в сообщении.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в июле по сравнению с июнем увеличился на 6% и составил 5,4 миллиарда долларов. Спрос населения на доллары вырос на 8%, на европейскую валюту – на 4%, составив 3,7 и 1,6 миллиарда долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного спроса увеличилась до 68% с 67% месяцем ранее, доля европейской валюты не изменилась и составила 31%.

По данным ЦБ, сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета в июле относительно июня увеличилось на 4% и составило 0,3 миллиарда долларов.

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В июле населением было продано уполномоченным банкам 1,4 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 4% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов сократились на 8%, европейской валюты – выросли на 2%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с июнем возросло на 7% и составило 2 миллиона сделок. Средний размер сделки по продаже снизился на 10% и составил 675 долларов.

Как сообщает регулятор, в июле уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,5 миллиарда долларов, что на 29% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов увеличился на 52%, европейской валюты – практически не изменился. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июле текущего года по сравнению с июнем сократился на 8%, до 1,3 миллиарда долларов.