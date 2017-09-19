ЦБ отметил возросший спрос россиян на наличную валюту

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в июле 2017 года вырос на 47% по сравнению с июнем, до 1,7 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в июле по сравнению с июнем увеличился на 6% и составил 5,4 миллиарда долларов. Спрос населения на доллары вырос на 8%, на европейскую валюту – на 4%, составив 3,7 и 1,6 миллиарда долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного спроса увеличилась до 68% с 67% месяцем ранее, доля европейской валюты не изменилась и составила 31%.
По данным ЦБ, сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета в июле относительно июня увеличилось на 4% и составило 0,3 миллиарда долларов.
9.1%Да, наша компания регулярно повышает оплату труда сотрудников
3.9%Сама зарплата не увеличилась, но часто получаю премии и бонусы
49.5%Нет, она осталась прежней
37.5%Наоборот, снизилась
Как сообщает регулятор, в июле уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,5 миллиарда долларов, что на 29% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов увеличился на 52%, европейской валюты – практически не изменился. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июле текущего года по сравнению с июнем сократился на 8%, до 1,3 миллиарда долларов.