МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Шведская группа Nordea рассматривает возможность ухода с российского рынка и ведет переговоры о продаже "Нордеа банка", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника одного из крупных промышленных холдингов и двух банкиров.

Акционеры "Нордеа банка" с начала года активизировали переговоры с потенциальными инвесторами, однако продать столь крупный актив сейчас довольно сложно, учитывая ожидания собственников по стоимости, сообщил изданию источник. По его словам, группа, в том числе, допускает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки по продаже банка. По отчетам на 1 августа, на балансе банка находились кредиты на 116,3 миллиарда рублей. Среди тех, с кем группа контактировала на предмет возможной сделки, называются Локо-банк и Совкомбанк.

Nordea работает на российском рынке с 2006 года, после того как приобрела Оргрэсбанк. Группа оказалась одной из немногих, кто после кризиса не объявлял о намерениях покинуть российский рынок. Однако, как сообщил газете один из банкиров, идее продать российский бизнес уже три года, но покупателя найти так и не удалось. Сворачивать розницу банк начал еще с 2015 года, когда проанализировал динамику доходов населения, влияние девальвации, инфляции и уровень безработицы. В январе этого года "Нордеа" продал Совкомбанку свой розничный портфель на 16 миллиардов рублей — 97% кредитов были ипотечными, остальное – автокредиты и потребительские займы.

Представитель Nordea Group в ответ на вопросы издания о планах по продаже банка и других вариантах выхода с российского рынка заявил, что не комментирует рыночные спекуляции и слухи, а представитель российского банка "Нордеа" от комментариев отказался. В Совкомбанке сообщили, что не ведут переговоров о покупке "Нордеа", а Локо-банке — что уже два года ищут возможности расширения бизнеса за счет покупки.

"Нордеа банк" оказывает полный спектр банковских услуг корпоративным клиентам. По данным РИА Рейтинг на 1 августа, организация занимала 43-е место в российской банковской системе с активами 204,2 миллиарда рублей.