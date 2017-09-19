МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Шведская группа Nordea рассматривает возможность ухода с российского рынка и ведет переговоры о продаже "Нордеа банка", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника одного из крупных промышленных холдингов и двух банкиров.
Nordea работает на российском рынке с 2006 года, после того как приобрела Оргрэсбанк. Группа оказалась одной из немногих, кто после кризиса не объявлял о намерениях покинуть российский рынок. Однако, как сообщил газете один из банкиров, идее продать российский бизнес уже три года, но покупателя найти так и не удалось. Сворачивать розницу банк начал еще с 2015 года, когда проанализировал динамику доходов населения, влияние девальвации, инфляции и уровень безработицы. В январе этого года "Нордеа" продал Совкомбанку свой розничный портфель на 16 миллиардов рублей — 97% кредитов были ипотечными, остальное – автокредиты и потребительские займы.
"Нордеа банк" оказывает полный спектр банковских услуг корпоративным клиентам. По данным РИА Рейтинг на 1 августа, организация занимала 43-е место в российской банковской системе с активами 204,2 миллиарда рублей.