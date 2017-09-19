МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сравнил текущую ситуацию в экономике России с точкой развития американской экономики в первой половине 1980-х годов, сообщила пресс-служба МЭР.

"Орешкин сравнил текущую ситуацию в экономике России с точкой развития американской экономики в первой половине 1980-х годов, когда в США была достигнута низкая и устойчивая инфляция, и это открыло дорогу положительному кредитному циклу, который длился 27 лет", — сказано в релизе.

Он отметил, что, судя по ключевым показателям, экономика страны находится в устойчивом положении, инфляция, по последним данным, сложилась на уровне 3,3%. Ожидается, что в ближайшие три года экономический рост будет не ниже 2%, инфляция — на целевом уровне, который был обозначен ЦБ.

"Общий уровень долговой нагрузки в российской экономике довольно низкий. И вполне можно ожидать длинного кредитного цикла. Здесь задача у правительства и ЦБ РФ сделать так, чтобы кредитный цикл был позитивным для экономического роста. Это означает больше концентрации на корпоративном и инвестиционном кредитовании, развитие таких инструментов как ипотека", — приводятся в сообщении слова министра.

По словам главы МЭР, правительство уже сейчас реализует ряд мер, направленных на поддержку инвестразвития. К ним относятся новая программа по проектному финансированию, точечно снимающая проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, программа "инфраструктурной ипотеки".

Сочетание кредитного цикла, поддержки инвестиций в инфраструктуру, роста стабильности как со стороны макроэкономики, так и микроэкономики позволит сформировать прочную основу для устойчивого роста ВВП, считает Орешкин. Он также отметил, что те компании, которые инвестировали в 2014-2015 годах, сейчас находятся в выгодной позиции с точки зрения будущей конкуренции, так как их инвестиции сейчас заканчиваются конкретными производствами, и они в полной мере могут воспользоваться экономическим ростом, который начался в РФ. При этом, по словам главы МЭР, инвестировать еще не поздно.