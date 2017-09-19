МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сравнил текущую ситуацию в экономике России с точкой развития американской экономики в первой половине 1980-х годов, сообщила пресс-служба МЭР.
Он отметил, что, судя по ключевым показателям, экономика страны находится в устойчивом положении, инфляция, по последним данным, сложилась на уровне 3,3%. Ожидается, что в ближайшие три года экономический рост будет не ниже 2%, инфляция — на целевом уровне, который был обозначен ЦБ.
"Общий уровень долговой нагрузки в российской экономике довольно низкий. И вполне можно ожидать длинного кредитного цикла. Здесь задача у правительства и ЦБ РФ сделать так, чтобы кредитный цикл был позитивным для экономического роста. Это означает больше концентрации на корпоративном и инвестиционном кредитовании, развитие таких инструментов как ипотека", — приводятся в сообщении слова министра.
По словам главы МЭР, правительство уже сейчас реализует ряд мер, направленных на поддержку инвестразвития. К ним относятся новая программа по проектному финансированию, точечно снимающая проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, программа "инфраструктурной ипотеки".