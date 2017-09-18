Президент Сирии распорядился создать преференции российским бизнесменам

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Сирии дал распоряжение посольству страны в России оказывать всяческое содействие и создать преференции российским бизнесменам при ведении бизнеса в САР, заявил посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад.

"Президент Сирии Башар Асад распорядился об оказании всяческих преференций (российским бизнесменам) на высшем уровне", — заявил Хаддад на заседании сирийско-российского делового совета в Москве.

"Мы будем постоянно с вами бок о бок, наши двери будут настежь открыты для вас, чтобы помочь справиться со всей рутиной и бюрократизмом. Вы всегда можете обратиться к нам, мы обещаем предпринять максимум усилий в помощи вам", — сказал посол, обращаясь к российским бизнесменам.

По его словам, Россия и другие страны, помогавшие Сирии в войне с терроризмом, "имеют право быть первыми" в восстановлении экономики страны. По оценке посла, сейчас Сирия начинает переходить от боевых действий к восстановлению. В то же время большой ущерб получили все сферы экономики и общественной жизни страны, признал посол.

В работе заседания также принимает участие делегация сирийских бизнесменов, которые надеются на установление деловых контактов со своими российскими коллегами.