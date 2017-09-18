Греф считает, что сильный рубль тормозил развитие малого бизнеса в России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сильный рубль тормозил развитие малого бизнеса в России — дешевле было завозить товары, чем производить их; в настоящее время в стране сложились привлекательные условия для серьезного наращивания потенциала малого бизнеса (МСБ), считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Очевидно, что на сегодняшний день мы имеем очень привлекательные условия в России для потенциала малого бизнеса. В первую очередь этот потенциал связан с тем, что очень сильно подешевел рубль. Мы, честно сказать, за годы такого сильного рубля немного перестали верить в себя. У нас развивался малый бизнес в основном как торговля", — сказал Греф, выступая на форуме "ОПОРА России".

По его мнению, Россия в новое время была сильна больше в производстве, нежели чем в торговле — "просто был период времени с сильным рублем, когда дешевле было завести, чем произвести". Сейчас изменения курса валюты очень болезненны для России, но это время, когда нужно очень серьезно наращивать производство и выпуск малым и средним предпринимателям, полагает глава Сбербанка.

Малый бизнес в РФ и Турции

Греф сравнил Россию и Турцию по уровню развития малого бизнеса. "Мы взяли Турцию как страну, которая на нас очень похожа, но которая сильно отличается от нас, в первую очередь, с точки зрения объемов малого бизнеса и доли малого бизнеса в ВВП", — отметил Греф.

Если посмотреть на роль этого бизнеса, то страны сильно расходятся: вклад малого бизнеса в ВВП Турции составляет 54%, в России — всего 21%; доля в экспорте Турции — 55%, России — 7%, посетовал топ-менеджер.

"Результат этой разницы в развитии — в Турции 76% населения с начала 1990-х годов уверенно увеличивали свой доход, в России росли доходы всего у 26% населения", — указал он.

По его мнению, для развития малого бизнеса необходимо решить институциональные проблемы в стране: повысить эффективность госуправления, усилить борьбу с коррупцией и защищать права миноритарных акционеров, упростить процесс получения разрешений на строительство и в целом улучшить регулирование международной торговли.

Греф отметил, что несмотря на действия властей РФ по устранению барьеров для развития этой сферы рынка, 38% предпринимателей называют эти барьеры основной проблемой, еще 18% считают, что развитие МСБ тормозит недостаточное финансирование.

"Вопрос отчетности, как еще один инструмент давления на малый бизнес, должен быть существенно сокращен. Это издержки, это ошибки, которые могут служить основанием для преследования малого бизнеса", — заключил Греф.

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