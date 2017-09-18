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Экономика

Шувалов назвал предоставление большей свободы бизнесу ответом на санкции

Сюжет:
Юбилейный форум общественной организации "Опора России" (23)
15:0218.09.2017
(обновлено: 15:12 18.09.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. Архивное фотоПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ответом российских властей на новые санкции США является предоставление большей свободы российскому бизнесу, заявил на форуме "Опоры России" первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Он напомнил, что в 2014 году после введения санкций в отношении России западными странами, президент поручил обеспечить большую свободу для бизнеса.

"Сейчас уже немножко позабылось, когда мы с вами переживали очень тяжёлый период, в конце 2014 года — первом квартале 2015 года, жестко было со всем, но, несмотря ни на что… президент принял тогда решение, что мы остаёмся на своих принципах, но для того, чтобы ответить на санкции, надо двигаться по пути предоставления большей свободы бизнесу", — рассказал он.

"Должен сказать, что когда вышел новый закон в Соединенных Штатах Америки по санкциям, дискуссия в правительстве и в администрации носят тот же самый характер: как сделать так, как оказать через принятие нового законодательства и другие наши конкретные шаги, что действительно мы готовы обеспечить большую свободу (бизнесу — ред.)", — сказал Шувалов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Аксенов назвал продление санкций ЕС против России элементом гибридной войны
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

США в начале августа 2017 года расширили ряд секторальных санкций в отношении экономики РФ. В частности, теперь президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером юбилейного форума "Опоры России" "15 лет вместе!".

 

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
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