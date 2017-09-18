Шувалов назвал предоставление большей свободы бизнесу ответом на санкции

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ответом российских властей на новые санкции США является предоставление большей свободы российскому бизнесу, заявил на форуме "Опоры России" первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Он напомнил, что в 2014 году после введения санкций в отношении России западными странами, президент поручил обеспечить большую свободу для бизнеса.
"Сейчас уже немножко позабылось, когда мы с вами переживали очень тяжёлый период, в конце 2014 года — первом квартале 2015 года, жестко было со всем, но, несмотря ни на что… президент принял тогда решение, что мы остаёмся на своих принципах, но для того, чтобы ответить на санкции, надо двигаться по пути предоставления большей свободы бизнесу", — рассказал он.
"Должен сказать, что когда вышел новый закон в Соединенных Штатах Америки по санкциям, дискуссия в правительстве и в администрации носят тот же самый характер: как сделать так, как оказать через принятие нового законодательства и другие наши конкретные шаги, что действительно мы готовы обеспечить большую свободу (бизнесу — ред.)", — сказал Шувалов.
США в начале августа 2017 года расширили ряд секторальных санкций в отношении экономики РФ. В частности, теперь президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".
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