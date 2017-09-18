Безработица в России остается на рекордно низком уровне, заявил Орешкин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Безработица в России остается на рекордно низком уровне и будет сокращаться, а рост реальных заработных плат продолжится, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"С точки зрения рынка труда ситуация остается очень комфортной – у нас рекордно низкая безработица, сейчас это уже около 5%. Мы ожидаем, что в ближайшие три года ее структурный уровень будет постепенно снижаться, и безработица снизится до отметки в 4,7%", — сказал он, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По словам Орешкина, рост реальных заработных плат в 2018 году достигнет 4%, а за период 2017-2019 годов министерство ожидает их рост на 10% в реальном выражении. При этом министр отметил зависимость зарплат от уровня производительности труда, прирост которого в 2017 году составил 2% против 0,1% в 2016 году.

"Понятно, что у российской экономики очень серьезные демографические ограничения – у нас очень маленькое поколение входит в состав рабочей силы. Минимум рождаемости был в России в 1999 году, этому поколению сейчас 18 лет, оно входит в состав рабочей силы, поэтому с этой точки зрения поддержка экономического роста довольно слабая", — отметил он.