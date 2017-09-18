Медведев: проект бюджета до 2020 года обеспечит выполнение соцобязательств

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2018-2020 годы сформирован так, чтобы при любой экономической конъюнктуре соцобязательства были исполнены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"При его подготовке мы исходили из решения двух основных задач. Бюджет должен обеспечивать выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами и создавать условия для устойчивого экономического роста", — заявил глава кабмина на заседании правительства.

По его словам, "бюджет исходит из реальных финансовых возможностей" и "сформирован таким образом, что при любой экономической конъюнктуре социальные обязательства будут исполнены". "Все необходимые для этого ресурсы в бюджете предусмотрены", — сказал премьер.

Кроме того, правительство предпринимает ряд шагов для обеспечения устойчивого экономического роста. "Закладываем в бюджет четкие ориентиры по сокращению дефицита и оптимизации бюджетных расходов, вводим новую конструкцию бюджетного правила, снижая влияние внешних факторов. Ну и предусматриваем ограничение на рост тарифов на услуги естественных монополий", — подчеркнул Медведев.