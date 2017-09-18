Кудрин рассказал, сколько россиян хотят заниматься бизнесом

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Лишь малая часть россиян, 2%, хотят заниматься бизнесом, а 20% считают его потенциально опасной и рискованной деятельностью, заявил председатель фонда ЦСР Алексей Кудрин, выступая на форуме "Опоры России".

"У нас тех, кто хотел бы создать свой собственный бизнес, в прошлом году было 2%. Это самый низкий показатель из 65 стран, которые мониторятся международными организациями. Причем в соседних странах, таких как Польша и Латвия, до 20%, в среднем по Европе — около 20%, кто хотел бы создать свой бизнес", — сказал Кудрин.

По его мнению, если в России останется только 2% потенциальных предпринимателей, страна "не прорвется к новым темпам экономического роста".

Он также отметил, что около 65% населения считает предпринимательскую деятельность достойной и позитивной, "но почему-то не реализуют желание создать свой бизнес". "Около 20% считает, что это очень опасная и рискованная деятельность, то, чем трудно заниматься, где много издержек", — добавил он.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером юбилейного форума "Опоры России" "15 лет вместе!".