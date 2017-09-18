Минфин предложил сократить расходы на оборону в 2018 году

МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РФ ПО СТАТЬЕ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА" НА 2018 Г ДО 944 МЛРД РУБ С 1,021 ТРЛН РУБ В 2017 Г — ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

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