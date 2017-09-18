Кудрин призвал власти России смелее вкладываться в инновации

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Власти России могли бы поддержать развитие малого и среднего бизнеса за счет более смелых трат на поддержку инноваций, заявил председатель совета фонда ЦСР, бывший министр финансов Алексей Кудрин на форуме "Опоры России".

Он отметил, что низкие темпы роста экономики России связаны с очень слабым наращиванием производительности труда. "Получается так: у нас низкие темпы роста, потому что низкая производительность, мы не наращиваем. А из-за того, что у нас низкая производительность и низкие темпы роста, у нас не растут сектора экономики и средний и малый бизнес", — пояснил он.

По мнению Кудрина, этот замкнутый круг может разорваться за счет инноваций. "Чтобы ответить на вопрос Александра (Калинина, президента "Опоры России" — ред.), как стать из малого (бизнеса — ред.) средним, это нужно предложить новые решения для работы в этой сфере. Оно сразу за собой потянет и внимание, и спрос. С помощью инновационных решений нам нужно поддержать малый и средний бизнес", — заявил он.

"И здесь можно существенно больше потратить ресурсов государству…. Государство должно смелее тратить на поддержку, на инновационные решения малого и среднего бизнеса. Тогда, может быть, мы разорвем этот замкнутый круг", — подытожил Кудрин.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером юбилейного форума "Опоры России" "15 лет вместе!".



