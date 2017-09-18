Кудрин предложил сократить вдвое число надзорных органов для бизнеса

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин предложил за шесть лет вдвое сократить число контрольных органов для предпринимательства.

Выступая на форуме "Опоры России", Кудрин отметил, что в России более 200 контрольно-надзорных функций для бизнеса, из них около 160 на федеральном уровне, в то же время в Евросоюзе и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) таких функций около 50.

"Мы должны сегодня поставить амбициозную цель. Мы в ЦСР проанализировали эти функции, у нас есть предварительные предложения, где можно сократить, но мы понимаем, что без политической воли, без цифры — давайте сократим за 6 лет в два раза, а мы считаем это реалистичным, не решить эту проблему", считает Кудрин.

"Нам нужно сократить количество контрольных органов, оптимизировать виды контроля. Допустим, от 36 федеральных контрольных органов мы должны перейти к 15, может быть, к 20 на первом шаге. За 6 лет", — сказал он.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером юбилейного форума "Опоры России" "15 лет вместе!".