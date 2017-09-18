Товарооборот России и Китая вырос более чем на 20%, заявил посол КНР

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Двусторонний товарооборот между Россией и Китаем за первые семь месяцев 2017 года превысил 46 миллиардов долларов, что почти на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил посол Китая в России Ли Хуэй.

"Значительно вырос двусторонний торговый оборот, за первые семь месяцев этого года он достиг 46,62 миллиардов долларов, что на 24,96% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Ли Хуэй, выступая на российско-китайском форуме "Москва–Пекин: торгово-экономическое и культурное сотрудничество на Шелковом пути" в МИА "Россия сегодня".

По его словам, Китай уже на протяжении семи лет остается крупнейшим торговым партнером России.

Дипломат коснулся и темы энергетического сотрудничества. "Идет успешная реализация проекта китайско-российского газопровода по восточному маршруту. Китай и Россия запустили совместное строительство амурского газоперерабатывающего завода, первая очередь проекта сжиженного природного газа "Ямал СПГ" будет реализована уже в этом году", — добавил посол.