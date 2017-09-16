В Воронеже открылся отель Marriott

ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Marriott открыл в Воронеже свой первый в Европе отель, построенный по новым стандартам, сообщает в субботу правительство области.

Компания Marriott International расположена в городе Бетесда (штат Мериленд, США) и включает в себя портфель из 6200 отелей, 30 ведущих гостиничных брендов, представленных в 125 странах мира. Marriott является гостиничным оператором, предоставляет франшизу отелям и лицензирует собственников курортов по всему миру. "Марриотт-отель" в России, помимо Воронежа, представлен в Москве, Новосибирске, Сочи. Планируется открытие в Краснодаре.

"Воронеж-Марриотт" станет первым в Европе отелем, построенным по новым стандартам компании – Marriott Modern. Данный стандарт нацелен на удовлетворение ожиданий нового поколения путешественников, которые ставят во главу угла функциональность и эстетику. Отель располагает 221 современным, комфортабельным номером с видом на город", — говорится в сообщении облправительства.

По его информации, на территории отеля расположен бальный зал, вмещающий до 550 гостей одновременно, а также 5 залов, предназначенных для проведения конференций и других мероприятий.

"Марриотт" – это известная всемирная сеть, которая дает знак качества любому городу. Конечно, это и туризм, и хороший знак деловому сообществу, это совершенно другой уровень развития города, его возможностей", – сказал на церемонии открытия губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

По данным правительства области, после открытия начнется процесс передачи объекта от застройщика управляющей компании "Марриотт", и затем отель распахнет двери для гостей.

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