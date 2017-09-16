"Аэрофлот" увеличит зимой число ежедневных рейсов в Стамбул

СТАМБУЛ, 16 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит в зимний период число выполняемых в Стамбул рейсов с трех до четырех, заявил РИА Новости генеральный представитель ПАО "Аэрофлот" в Турции Анатолий Голуб.

"В зимнем расписании мы будем выполнять вместо трех четыре ежедневных рейса из Стамбула в Москву. Кроме рейсов в Стамбул, "Аэрофлот" продолжит выполнять полеты по маршруту Москва – Анталья – Москва один раз в день на современных судах Boeing 737-800 и Airbus A321", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "Аэрофлот" пока не планирует летать в Анкару, так туда "нет устойчивого спроса из Москвы, а авиакомпании ориентируются именно на него".

По его словам, лишь к июню 2017 года авиакомпания смогла достичь уровня пассажиропотока между РФ и Турцией, который был в 2014 году — первой половине 2015 года. В 2016 году периодически ограничивались продажи авиаперевозок на Турцию на срок до 1 недели.

"В конце 2015 года был сбит самолет (российский Су-24 над Сирией – ред.), в 2016 году были теракты в Стамбуле, попытка переворота, убийство посла — это все сильно влияло на пассажиропоток между двумя странами. По итогам 2017 года мы прогнозируем несколько превысить результаты 2015 года", — отметил Голуб.