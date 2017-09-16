"Газпром" увеличил поставки газа в Турцию почти на 23% с начала года

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. "Газпром" с 1 января по 15 сентября, по предварительным данным, увеличил экспорт газа в Турцию на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сообщении компании.

"По предварительным данным, с 1 января по 15 сентября 2017 года увеличились поставки российского газа в Турцию — на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Кроме того, "Газпром" отмечает рост поставок газа в этот период на Юг и Юго-Восток Европы. В частности, в Венгрию поставки газа увеличились на 25,2%, в Сербию — на 34,6%, в Грецию — на 17,7%, в Болгарию — на 10,4%.

"Газпром" с 1 января по 15 сентября увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 133,6 миллиарда кубометров, сообщила компания в пятницу.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

В начале сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в 2017 году ожидает абсолютного рекорда по экспорту газа в дальнее зарубежье — около 190 миллиардов кубометров.