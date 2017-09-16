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Экономика

Медведев утвердил стратегию развития янтарной отрасли до 2025 года

09:4816.09.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчасток обогащение породы в АО Янтарный комбинат в Калининграде. Архивное фотоУчасток обогащение породы в АО Янтарный комбинат в Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития янтарной отрасли до 2025 года, реализовать которую планируется в два этапа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в субботу.

Цветок, найденный в бирманском янтаре
CC BY-SA 2.0 / Oregon State University/George Poinar / Tropidogyne pentaptera
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"Стратегия содержит анализ российской янтарной отрасли, цели и основные принципы государственной политики в янтарной отрасли, прогноз внутреннего спроса на янтарную продукцию, экономические показатели развития отрасли", — говорится в справке к документу.

Сообщается, что на первом этапе (2017-2018 годы) планируется решение задач по сохранению потенциала отрасли и снижению негативного влияния неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Кроме того, предусматривается запуск инструментов и мер государственной поддержки. Это позволит сохранить промышленные активы, квалифицированный персонал предприятий отрасли. Планируется увеличить переработку янтарного сырья в России.

Поясняется, что на втором этапе (2019-2025 годы) предполагается достижение уровня стран — лидеров по показателям выпуска готовой продукции и создаваемой добавленной стоимости при переработке янтарного сырья. Янтарные предприятия будут использовать наилучшие доступные технологии.

Добыча янтаря в карьере АО Янтарный комбинат в Калининграде.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В результате реализации стратегии увеличится переработка янтарного сырья в России, повысятся экспортные возможности предприятий отрасли, будут созданы условия для технологической модернизации предприятий.

Согласно стратегии, при оценке результатов ее реализации по базовому сценарию было принято, что темпы роста мирового рынка янтаря будут на уровне 3%, умеренно увеличатся объемы потребления янтаря в традиционных странах-потребителях (Китай, страны Европейского союза, Соединенные Штаты Америки), причем на долю Китая будет приходиться до половины мирового потребления янтаря; кроме того, увеличится производство неювелирной продукции из янтаря за счет переработки мелких фракций.

"По итогам реализации Стратегии к 2025 году будут достигнуты следующие основные результаты: добыча янтарного сырья вырастет по сравнению с 2016 годом в 1,55 раза, до 500 тонн в год; доля экспорта янтарного сырья в общем объеме его добычи по сравнению с 2016 годом уменьшится с 80 процентов до 15 процентов", — говорится в документе.

Стратегия также предполагает, что объем производства продуктов переработки янтаря вырастет по сравнению с 2016 годом в 7 раз, с 0,8 до 5,6 миллиарда рублей (в действующих ценах); занятость в сфере производства продуктов переработки янтаря вырастет по сравнению с 2016 годом в 3 раза, с 2 до 6 тысяч человек; количество функционирующих туристических и культурных объектов, связанных с янтарем (точек притяжения туристов), вырастет по сравнению с 2016 годом в 1,5 раза, с 20 до 30 единиц.

Результатами реализации стратегии также станут существенный рост числа специалистов, проходящих обучение и переобучение для работы в янтарной отрасли, и увеличение объемов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от организаций по добыче янтаря и производству продуктов его переработки.

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