Снижение нагрузки на Братском алюминиевом заводе "Русала" было плановым

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Снижение нагрузки на Братском алюминиевом заводе "Русала" носило плановый характер, сообщается на сайте министерства энергетики России.
"По уточненным данным, снижение нагрузки (Братским) заводом носило плановый характер на основании внутренней заявки предприятия. Информация о нарушении технологических процессов не поступала", — говорится в справке Минэнерго.
"Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах. В компании работает около 61 тысячи человек. В 2016 году "Русал" увеличил производство алюминия на 1,1% — до 3,685 миллиона тонн.