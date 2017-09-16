Снижение нагрузки на Братском алюминиевом заводе "Русала" было плановым

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Снижение нагрузки на Братском алюминиевом заводе "Русала" носило плановый характер, сообщается на сайте министерства энергетики России.

Ранее ведомство сообщало о сбросе нагрузки на Братском заводе на 157 МВт и начале аварийно-восстановительных работ. 22 августа Минэнерго сообщало о сбросе нагрузки на Иркутском и Новокузнецком заводах "Русала".

"По уточненным данным, снижение нагрузки (Братским) заводом носило плановый характер на основании внутренней заявки предприятия. Информация о нарушении технологических процессов не поступала", — говорится в справке Минэнерго.

"Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах. В компании работает около 61 тысячи человек. В 2016 году "Русал" увеличил производство алюминия на 1,1% — до 3,685 миллиона тонн.