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Экономика

Россияне перестали бояться коллекторов и оплачивать кредиты

08:0016.09.2017
(обновлено: 08:01 16.09.2017)
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© Fotolia / JackFРабота коллекторского агентстваРабота коллекторского агентства
© Fotolia / JackF

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. "Наши контакты нельзя найти в Сети — в основном к нам обращаются через знакомых, — рассказывает Андрей (имя изменено. — Прим. ред.), который называет себя "специалистом по возвращению присвоенной собственности". — Обращаются к нам с простой просьбой — вернуть украденное. Сумму и количество подобной работы я озвучивать не стану". Основные клиенты Андрея — обворованные работодатели, чьи сотрудники — курьеры, продавцы, супервайзеры — получают товар на сотни тысяч рублей и пропадают. Тогда владельцы бизнеса звонят Андрею.

"Найти человека в 2017 году может и школьник, было бы желание и какие-то банальные навыки технической подготовки. Сначала мы делаем несколько звонков человеку и его ближайшим родственникам, чтобы обрисовать масштабы возможных последствий", — уточняет Андрей.

© Fotolia / lavioПо закону коллекторы не могут звонить должнику чаще одного раза в день
© Fotolia / lavio
По закону коллекторы не могут звонить должнику чаще одного раза в день

Такие "специалисты", как Андрей и его коллеги, обычно работают парами. Получив заказ, они отслеживают перемещение человека. Для личных встреч предпочитают утренние часы, когда "объект" еще не проснулся и податлив для убеждений. Беседы обычно протекают спокойно — Андрей и его напарник объясняют суть проблемы и предлагают вместе проехать к бывшему работодателю. Большинство, по словам Андрея, быстро соглашается, понимая, что усложнять ситуацию не стоит. "Бывали случаи, когда наши собеседники начинали кричать, что их похищают. Но когда прохожие видят напротив кричащего двух спокойно стоящих мужчин, мало похожих на каких-то бандитов, то просто игнорируют".

Очевидно, что приемы работы Андрея и подобных "специалистов" балансируют на грани закона. Еще недавно подобными методами пользовались представители нелицензированных коллекторских агентств, деятельность которых вплоть до января 2017 года не регулировалась никак. Такие организации стали возникать с начала 2000-х: они выкупали просроченные кредиты у банков, а затем всеми доступными способами выколачивали деньги с должников. Новый закон поставил на их существовании крест.

© Fotolia / luzitanijaДо 1 января 2017 года нелицензированные коллекторы заливали дверные замки монтажной пеной и писали угрозы на стенах подъезда должника
© Fotolia / luzitanija
До 1 января 2017 года нелицензированные коллекторы заливали дверные замки монтажной пеной и писали угрозы на стенах подъезда должника

В 2017 году был создан специальный реестр организаций, которые получили право заниматься коллекторской деятельностью. Теперь коллекторы имеют право звонить только в определенные часы не чаще раза в день, а встречаться — не чаще раза в неделю. Более того, у должника появилось право отказаться от общения с коллекторами через четыре месяца после просрочки, а все дальнейшие вопросы решать через суд.

"Разные банки обращаются к коллекторам в разный период после задержки платежа: одни буквально через пять-шесть дней, причем сразу выставляли полную сумму кредита, а не только один платеж, другие готовы ждать три-шесть месяцев", — рассказывает Тимофей (имя изменено. — Прим. ред.), бывший сотрудник одного из крупных коллекторских агентств.

В России существуют два типа договоров между банками и коллекторами. Первый — когда агентство работает на банк и требует выплату кредита с должников. Второй — договор цессии, когда долг полностью продается коллекторам. "Процент, который мы зарабатываем, зависит от сложности долга, — поясняет Тимофей. — Если случай "мертвый", можем запросить и до 20% от всей суммы, но подобные цифры касаются людей, которые не оплачивают долг год или два. Таких приходится искать, доставать контактную информацию, обзванивать родственников — это самые сложные долги".

© Fotolia / evgeniykleymenovВстречаться с должниками чаще одного раза в неделю коллекторы не имеют права
© Fotolia / evgeniykleymenov
Встречаться с должниками чаще одного раза в неделю коллекторы не имеют права

В день коллектор совершает до 500 звонков, в среднем удается поговорить с 30 людьми и взять около 15-20 обещаний, однако это не всегда приносит результат — из 15 человек долг в обещанный срок выплачивают только семь-восемь. Однако уже с этого года, как говорит Тимофей, общаться стало гораздо сложнее. Основная причина — юридическая безграмотность населения. Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу еще в 2015 году, однако большинство людей просто не понимали, как он работает. "Должники пытаются продемонстрировать какую-то юридическую грамотность, хотя толком ничего не знают. Наши слова о том, что человек не прав и что он нарушает закон, не выполняя обязательства и не возвращая занятые деньги, теперь игнорируются, — рассказывает Тимофей. — Банкротство физических лиц фактически позволяет добросовестным плательщикам, которые попали в форс-мажорную ситуацию, списать с себя долги, однако слова "я банкрот, отстаньте от меня" стали основными именно у злостных неплательщиков".

Помимо юридической безграмотности населения, есть и финансовая. Отношение к кредиту как к быстрым деньгам приводит к значительным проблемам — люди не обращают внимания на процентные ставки, которые предлагают разнообразные микрофинансовые организации или индивидуальные предприниматели, размещающие в газетах объявления из категории "Дам взаймы".

"Просроченные платежи бывают разными — есть и совсем мелочь, бывают и какие-то крупные автокредиты или ипотеки. Самый крупный возврат долга, который мне удалось осуществить, — 500 тысяч рублей. Причем самое смешное, что он взял 50 тысяч в микрофинансовой организации с такими дикими процентами, что его в какой-то момент заставили платить больше полумиллиона. Самое главное, что этому человеку надо было обратиться в суд — там бы он смог добиться возврата в МФО все тех же 50 тысяч, но никак не полумиллиона", — отметил коллектор.

Крупные банки никогда не обратятся в нелицензированное агентство. Основные клиенты таких агентств — как раз небольшие микрофинансовые организации или физические лица. "Мне доводилось пару раз общаться с людьми, работавшими неофициально, — говорит "частный коллектор" Алексей (имя изменено. — Прим. ред.). — Эпитет "отмороженные" лучше всего подходит для описания этих людей". Периодически появляющиеся новости о том, что где-то пропал бизнесмен, по утверждению Алексея, есть результат работы "решал" — человека живым уже не найдут. "Это не коллекторы, и они не станут писать напротив дома или квартиры должника факт наличия долга. Это те, кто заливает бетоном".

© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанкПропажи бизнесменов часто являются итогом невыплаченных долгов
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в фотобанк
Пропажи бизнесменов часто являются итогом невыплаченных долгов

Григорий Афицкий, руководитель филиала Ростовской областной коллегии адвокатов имени Д. П. Баранова, отмечает, что с введением закона о коллекторах количество обращений к нему по противоправным действиям снизилось, как и количество консультаций. "Агентства, занимавшиеся скупкой просроченных кредитов, терроризировали в первую очередь добросовестных плательщиков, которые задолжали деньги по каким-то форс-мажорным обстоятельствам, — рассказывает адвокат. — С введением закона коллекторы стали вести себя гораздо аккуратнее. Закон стал результатом действий самих коллекторов, которые в гонке за деньгами стали нарушать Административный, а то и Уголовный кодекс. Постепенно в их отношении стали возбуждать дела, сейчас закон во многом на стороне человека, просрочившего кредит".

При этом с введением нового закона люди стали чаще просто игнорировать выплаты по кредитам. Это подтверждают в микрофинансовой организации "Честное слово". Екатерина Кустова, руководитель управления взыскания просроченной задолженности, заявила, что с начала года возросло количество просрочки на ранних стадиях — ситуацией стали пользоваться недобросовестные клиенты: "Новый закон часть населения с низким уровнем финансовой грамотности восприняла как индульгенцию".

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАвтобусная остановка, заклеенная объявлениями, на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автобусная остановка, заклеенная объявлениями, на одной из улиц Москвы

Россияне, которым и раньше было свойственно относиться к кредитам как к легким деньгам, стали еще меньше возвращать их кредитным организациям. Само население сделало ошибочный вывод, что теперь кредиты можно просто не возвращать, — согласно исследованию Национального рейтингового агентства АКРА, уровень проблемных долгов на балансе российских банков достиг пика за 10 лет и составляет 12–15%.

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