Под Нижним Новгородом создадут завод по выпуску бензина стандарта Евро-5

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. АО "НПП "Макстон-Дзержинск" планирует создать под Нижним Новгородом предприятие по переработке нефтехимической продукции, а также выпуску бензина и дизтоплива в начале 2019 года, сообщил после подписания соглашения о сотрудничестве между предприятием и правительством области заместитель директора компании Евгений Богданов.

"Речь идет о строительстве в Нижегородской области завода по переработке тяжелых нефтяных остатков с выпуском специальных коксов для металлургической, атомной и электродной промышленности, а также дизельного топлива и бензинов, отвечающих стандартам Евро-5", — сказал губернатор Валерий Шанцев.

По словам Богданова, в настоящее время проект завода находится на утверждении Главгосэкспертизы.

"До конца года мы планируем получить заключение и начать строительство, а завершить его и ввести завод в эксплуатацию – в начале 2019 года", — сообщил замдиректора "НПП "Макстон-Дзержинск".

Ранее сообщалось, что инвестиции в создание этого производства составят 5 миллиардов рублей, а мощность — 200 тысяч тонн переработки сырья в год. В состав завода войдут установки парового риформинга метана на водород, замедленного коксования, фракционирования газов, гидроочистки тяжелой нафты и дизеля коксования, сероочистки газов, демеркаптанизации легкой нафты, объекты общезаводского хозяйства.

Предполагается, что завод сможет полностью перерабатывать поступающий мазут первичных и вторичных процессов, а также тяжелые остаточные углеводороды других процессов нефтепереработки, нефтехимии и углехимии. Продукцией завода будет дизельное топливо и автомобильный бензин пятого экологического класса (сырье риформинга или пиролиза), гранулированная сера и нефтяной кокс.

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