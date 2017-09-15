Банк России увековечил таргет по инфляции

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку и дал сигнал, что смягчение денежно-кредитной политики плавно продолжится в ближайшие полгода на фоне замедления роста цен.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина обозначила важную деталь – несмотря на то, что инфляция уже опустилась ниже 4%, коридор допустимых отклонений не вернется, а достижение таргета не будет привязано к конкретному сроку.

ЦБ в 2017 году снижал ключевую ставку четыре раза, в этот раз сразу на 0,5 процентного пункта — до 8,5% годовых. Решение членов совета директоров ЦБ было единогласным, но Набиуллина предупредила, что впредь не будет оглашать мнения членов совета директоров по ставке, так как эта информация может стать чувствительной для рынка.

Текущая инфляция в годовом выражении опустилась до рекордных 3,2% после июньского всплеска в 4,4%, и, по мнению министра финансов Антона Силуанова, сохранится на этом уровне до конца года. Банк России тоже уточнил прогноз по инфляции на конец 2017 года до 3,5-3,8%, но это не противоречит таргету, пояснила глава ЦБ.

"Инфляция достигла 4%, и мы хотели бы дополнительно уточнить описание цели. Нашей целью является инфляция вблизи или около 4%. Почему вблизи, потому что она может колебаться вверх и вниз вокруг 4%. Раньше мы говорили о горизонте достижения цели, то есть определяли точку, устанавливали конкретный период — например, конец 2017 года, когда мы достигнем целевого значения. Теперь у нас эта цель становится постоянной", — сообщила Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров.

Председатель ЦБ признала, что цель по инфляции уже достигнута, динамика цен устойчива, но риски существенного отклонения как вверх, так и вниз, сохраняются. Факторы риска есть как внешние, например, цены на нефть, так и внутренние – цены на продовольствие.

Восемь с половиной процентов

Большинство аналитиков не сомневались, что ЦБ пойдет на смягчение политики. Интригу окончательно развенчал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, публично заявив в понедельник, что Банк России готовится снизить ставку в пятницу. Вопрос оставался лишь в величине шага.

"Снижение на 0,5% — это, конечно, было ожидание рынка, подавляющее большинство ожидало именно такого рода результат. Отчасти это было обоснованно, потому что масштаб снижения инфляции был действительно выше ожиданий, и реакция ЦБ во многом отражает ситуацию", — сказал главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик, который прогнозировал снижение ставки на 0,25 процентного пункта.

"Я считаю, что скорость снижения ставки корректная. Вряд ли можно сказать, что ЦБ торопится, поскольку произошло существенное замедление основных показателей – инфляции и инфляционных ожиданий. Поэтому решение весьма оправдано, инфляционные ожидания очень близко подошли к ключевой ставке. Как правило, между ними разбег чуть больше 1 процентного пункта, сейчас он снизился до половины процентного пункта", — отметила аналитик "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова.

Совет директоров учитывал эти факторы, принимая решение по ставке, подтвердила Набиуллина.

"В настоящий момент инфляционные ожидания населения достигли исторического минимума в 9,5%. Однако это все еще высокий уровень. Более того, инфляционные ожидания не "заякорены", то есть их чувствительность к временным факторам остается высокой. Это же характерно и для инфляционных ожиданий бизнеса… В этих условиях сохраняется необходимость поддерживать достаточно жесткую денежно-кредитную политику при постепенном ее смягчении", — пояснила глава ЦБ.

То, что ЦБ торопится, смягчая ДКП, вряд ли можно сказать, учитывая, что реальная ставка остается по-прежнему положительной, около 4%, чуть даже выше, считает Дмитрий Полевой из ING.

В прошлом году Набиуллина впервые озвучила оценку российского регулятора по равновесной ключевой ставке: при устойчивой инфляции в 4% ключевая ставка может быть выше нее на 2,5-3 процентных пункта, то есть составлять 6,5-7%.

"Мы подтверждаем нашу оценку, мы ее сохраняем, по уровню равновесной ставки в реальном выражении 2,5-3%, соответственно в номинальном выражении — 6,5-7%… По нашей оценке, это было два-три года. Скорее, 2019 год", — напомнила глава ЦБ в пятницу.

Около восьми

Экономисты полагают, что Банк России до конца года снизит ставку хотя бы еще один раз, возможно, сделав паузу на октябрьском заседании совета директоров.

"Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в ближайшие полгода…, но шаги и даже паузы, будут зависеть от текущей ситуации с инфляцией, в экономике… Здесь возможны и паузы, и 0,25 и 0,5", — сказала Набиуллина.

"В ЦБ ясно заявили, что видят возможности для дальнейшего смягчения политики в ближайшие два квартала. Скорее всего, ЦБ не станет делать новых шагов на встрече 27 октября, но стоит ожидать снижения ставки еще на 50 пунктов на совете директоров в декабре", — считают аналитики "Ренессанс Капитала".

"На текущий момент 8-8,25% на конец 2017 года выглядят вполне достижимыми. На конец 2018 года прогноз был 7%, но здесь опять же исходя из комментариев ЦБ. Каждое решение в течение 2018 года будет зависеть от данных выходящих, от инфляции, от экономической статистики, поэтому будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но 7% с нашей точки зрения выглядят достижимыми", — ожидает Полевой из ING.

"Пока до конца этого года у нас стоит 8,25%. То есть, мы на ближайших двух заседаниях ждем только одного снижения", — сказала Евдокимова из "Нордеа".

Лисоволик из ЕАБР прогнозирует, что регулятору будет сложно поддерживать темп в снижении ставки в 0,5 процентного пункта. "Наверное, к концу года на данный момент она скорее видится на уровне около 8-8,25%", — заключил он.

Такого же мнения придерживается и Александр Исаков из "ВТБ Капитал". "В зависимости от динамики инфляционных ожиданий к концу 2017 года ключевая ставка может снизиться до 8–8,25%", — отметил экономист.