Минфин оценил дефицит федерального бюджета за январь-август в 0,7% ВВП

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Минфин РФ предварительно оценил дефицит федерального бюджета РФ за январь-август 2017 года в 403,6 миллиарда рублей или 0,7% ВВП, говорится в сообщении министерства.

При этом без учета выплат по внешнему и внутреннему долгу федеральный бюджет РФ за восемь месяцев исполнен с профицитом в 0,1%, ВВП — первичный профицит составил 48,6 миллиарда рублей.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 392,9 миллиарда рублей и 10,8 миллиарда рублей соответственно.

Доходы федерального бюджета составили 9,607 триллиона рублей или 65,4% к общему объему доходов, утвержденному законом о бюджете на текущий год. Расходы были исполнены в объеме 10,01 триллиона рублей или 60,3% к утвержденному годовому объему и 59,3% к уточненной бюджетной росписи.

Больше всего доходов за январь-август в федеральный бюджет перечислено Федеральной налоговой службой — в сумме 5,824 триллиона рублей, или 66,9% к прогнозным показателям доходов на 2017 год. Федеральной таможенной службой перечислено 2,846 триллиона рублей, или 63,6% к прогнозным показателям на 2017 год. Другие федеральные органы перечислили в бюджет 936,467 миллиарда рублей, что составляет 62,7% прогноза на год.

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июль 2017 года, как сообщал ранее Минфин, составил 423,7 миллиарда рублей или 0,8% ВВП.