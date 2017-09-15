"Газпром" заключил долгосрочный контракт на поставку газа в Хорватию

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. "Газпром экспорт" (дочерняя компания "Газпрома") заключил с хорватской Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o. (PDD) долгосрочный контракт на поставку газа сроком действия с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2027 года в объеме 1 миллиарда кубометров в год, сообщила российская компания.

Уточняется, что в четвертом квартале 2017 года объем поставок планируется на уровне 0,25 миллиарда кубометров.

Контракт является продолжением договора между "Газпром экспортом" и PPD о поставке природного газа в первом-третьем кварталах 2017 года, в рамках которого до конца сентября 2017 года в Хорватию будет поставлено порядка 1,48 миллиарда кубометров газа, также отмечает компания.

"Заключение долгосрочного контракта на поставки газа в Хорватию является результатом плодотворного сотрудничества ООО "Газпром экспорт" и компании Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o.. Уверена, что этот важный шаг укрепит взаимовыгодное партнерство двух стран в энергетической сфере", – приводятся в сообщении слова генерального директора "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой.